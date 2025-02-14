ИИ будут использовать в работе судей. Когда и как, рассказали в Верховном Суде Беларуси

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Искусственный интеллект станет помощником в работе судей, однако никогда не заменит реального судью при вынесении судебного решения, заявил журналистам первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, сообщает БЕЛТА.

"Со временем будем, - сказал Валерий Калинкович, рассуждая о возможности внедрения ИИ в деятельность судов. - Но другое дело, что мы пока не готовы и не считаем возможным пускать искусственный интеллект в решение тех судебных вопросов, где требуется включение понятия справедливости. Этого однозначно не будет. Мы никогда не пойдем на то, чтобы справедливое наказание человеку, совершившему преступление, пытался назначать робот в любом его приближении".

По словам первого заместителя председателя, рассматриваются возможности внедрения искусственного интеллекта, но для облегчения выполнения ряда технических функций, связанных с правосудием. В частности, для анализа больших объемов судебных решений. "Для того, чтобы сделать из этого искусственного интеллекта нормального помощника для живого судьи, который мог бы ему помочь сориентироваться в законодательстве, в правоприменительной практике, проблематике, которая возникает по той или иной сфере правоприменения", - уточнил Валерий Калинкович.

"Это, на наш взгляд, более жизненный и более полезный для правосудия путь, потому что позволит сохранить ту природу нашего правосудия, правосудия для народа, которая для решения всех сколько-нибудь существенных вопросов, связанных с судьбой человека, предполагает человеческое же участие и человеческое отношение", - сказал первый заместитель председателя ВС.