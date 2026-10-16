ИИ для человека: в "БелЭкспо" представляют 50 прорывных проектов будущего

Искусственный интеллект может приносить ощутимую пользу. В "БелЭкспо" стартовал большой форум ИИ-технологий. Он будет работать на протяжении трех дней. Здесь демонстрируются гуманоидные роботы, проходит первый в стране беспилотный дрифт, представлено 50 проектов и выступают более 30 спикеров.

Отбор экспонентов был очень жесткий, а конкурс составил 4 проекта на место. Все они разработаны с прицелом на практическое применение в разных сферах экономики - от сельского хозяйства до медиасферы. Все это организовано с учетом позиции Беларуси по ИИ: искусственный интеллект должен помогать человеку, а не замещать его.

Инвестор, предприниматель и организатор форума Дмитрий Саксонов заявил, что у страны нет другого выбора, если она хочет успевать за мировым развитием технологий. По его словам, необходимо не только осознать, как использовать искусственный интеллект, но и выстроить систему регуляторики, поскольку ИИ может приносить как позитивный, так и негативный опыт. Саксонов подчеркнул, что главная задача форума - познакомить человека с искусственным интеллектом, обучить его и дать новые возможности, чтобы успешно жить в современной реальности.

Сегодня - бизнес-день форума, задача - обрасти полезными контактами и найти инвесторов. 17 и 18 октября программу посвятят более массовой аудитории, планируются встречи с известными блогерами.