II Международный антифашистский форум в проходит в Москве - какие цели он ставит перед собой

Как спасти мир от возрождения нацизма? Почему так важно сохранять правду об истории Великой Отечественной войны? Что грозит человечеству, если мы не научимся слышать друг друга?

Десятки важных вопросов поднимали 23 апреля на II Антифашистском форуме в Москве. Участвуют более 160 делегаций со всего мира - Европа, Азия, Ближний Восток, Северная и Южная Америка, Китай. Мы все разные, но цель одна - не допустить возрождения фашизма.

I Антифашистский форум прошел в Минске 2 года назад, в 2023-м. Тогда приехали делегации более чем из 50 стран. В этот раз география участников выросла почти в два раза. На форуме в Москве представлены уже 92 государства.

В этот раз приехало много представителей из, как сейчас говорят, недружественных стран, чей государственный курс сегодня не объединяет, а разъединяет. Например, житель Канады Николас Рид, который представляет Коммунистическую партию США, как никто понимает политику двойных стандартов Запада. С каждым годом ему все сложнее открыто озвучивать свою позицию, не боясь осуждения и даже давления у себя на родине.

Не иначе как фашизм можно назвать сегодняшнюю ситуацию в Палестине. За время эскалации арабско-израильского конфликта в секторе Газа погибли десятки тысяч жителей, большинство из них - женщины и дети. Сейчас в стране, в прямом смысле, гуманитарная катастрофа.

Ахмет Фатух, глава Европейского политического департамента Комиссии по международным отношениям ФАТХ:

"Однозначно, это напоминает нам о нацизме, о фашизме. Мы видим, как правду искажают в западных СМИ, которые выступают против коренных жителей. Я считаю, что мы с вами должны приложить все усилия, чтобы сохранить нашу историю".

Сегодня мы становимся свидетелями, как нацизм возрождается в странах Европы. Историю Великой Отечественной войны переписывают, сносят памятники советским воинам, а роль Красной армии принижают. Советский Союз понес колоссальные потери, в борьбе с фашизмом погибли почти 27 млн человек. Об этом нельзя забывать, об этом надо говорить громко и ясно. Иначе все повторится.

Основная цель форума - это не допустить распространения на планете расизма, нацизма, фашизма, антисемитизма - всех агрессивных идеологий, которые разжигают ненависть и нетерпимость. Мы все разные и в этом наша сила. Нужно уважать интересы друг друга и уметь слушать разные мнения. Сегодня это в прямом смысле вопрос выживания человечества.