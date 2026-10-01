ИИ, программная инженерия: чему будут обучать студентов в Минском институте БГУИР в Китае

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Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники активно развивает сотрудничество с Китаем. Был открыт совместный институт с Шаньдунским женским университетом, где почти 300 студентов будут обучаться по направлениям искусственного интеллекта, программирования и компьютерных наук.

Кроме того, подписано соглашение о создании совместной научно-исследовательской лаборатории. О новых проектах, векторах сотрудничества и планах по коммерциализации разработок рассказал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш в "Актуальном интервью".

История сотрудничества БГУИР с Китаем насчитывает более 20 лет. Начинали с научно-технической сферы, а последние годы активно развивают образовательные программы. "Буквально на днях был открыт совместный институт БГУИР с Шаньдунским женским университетом. Он предполагает подготовку по трем актуальным направлениям: искусственный интеллект и программирование, программное обеспечение и программная инженерия, компьютерные данные. Не менее 30 % образовательной программы будут обеспечивать преподаватели БГУИР", - сообщил Вадим Богуш.

Контингент студентов - почти 300 человек, 90 % из которых - жители провинции Шаньдун. Таким образом, БГУИР участвует в подготовке кадров для развития конкретного региона Китая.

Помимо подготовки кадров, стороны создают совместную научно-исследовательскую лабораторию для обмена опытом и проведения новых работ. "Искусственный интеллект перешел из технологической сферы в общественную. Возникает много вопросов о регулировании его использования, в том числе в образовании. Как совместить возможности ИИ с развитием студента? Объединение усилий Беларуси и Китая даст эффект с точки зрения безопасного использования ИИ. Китай инициировал создание Всемирной организации по сотрудничеству в сфере ИИ, и Беларусь выступила соучредителем", - подчеркнул ректор БГУИР.

Сотрудничество не ограничивается ИИ. У сторон есть хороший опыт в сфере радиоэлектроники, приборостроения и медицинского оборудования. "Китай, как и мы, стоит на фундаментальной школе Советского Союза. Китай никогда не стеснялся учиться и заимствовать лучший опыт. Фундаментальные знания общие, поэтому сотрудничество в радиоэлектронике, новых материалах и прикладном применении разработок - предмет масштабного взаимодействия", - отметил Вадим Богуш.

Что Беларусь хочет получить от Китая? Ключевая задача - практическое использование результатов исследований и коммерциализация. "Мы нацелены не только на исследования, но и на совместную коммерциализацию. Это непростая тема. Кроме того, мы закладываем фундамент будущих отношений через молодежь: совместные образовательные программы, летние школы, академические обмены. Это позволяет не только обмениваться знаниями, но и формировать личные взаимоотношения и командные подходы в решении сложных задач", - пояснил ректор БГУИР.

БГУИР работает в сфере, которая отличается самой высокой динамикой изменений. "Партнерство с Китаем для нас - большой плюс с точки зрения развития научных школ. Мы формируем программу работы совместного института, которая предполагает поддержку академических обменов и коммуникации между учеными двух стран", - резюмировал Вадим Богуш.