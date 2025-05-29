II Республиканский форум женщин-предпринимателей прошел в Минске

Цифровизация бизнеса, совмещение карьеры и материнства, женский взгляд на гостеприимство и сферу услуг. Минск 29 мая объединил успешных и активных представительниц женского бизнеса.

Чем запомнился первый день II Республиканского форума женщин-предпринимателей.

"Я себя уже и не представляю в иной сфере, кроме как в бизнесе", - говорит директор минского издательства Людмила Евтушенко.

Хотела стать журналистом, а управляет собственным коллективом численностью чуть более 30 человек. На протяжении вот уже как 27 лет Людмила Евтушенко - владелица издательства специализированной литературы. Начинала с одного научного-практического журнала. Сегодня в производственном портфеле 15 международно-практических изданий, ориентированных на разные медицинские специальности.

Людмила Евтушенко, директор издательства (Минск):

"Мы работали и работаем до сих пор с государственными медицинскими структурами. И я очень благодарна представителям власти за то, что мы находим и поддержку, и понимание, и поддержку тех инициатив, с которыми зачастую выступаем. Целый ряд наших издательских проектов зачастую инициирован государственными структурами. И мы, собственно говоря, очень чувствуем это и рады реализовать эти проекты".

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Свое дело в нашей стране стремятся открыть все больше белорусок. Только за последние 5 лет доля женского предпринимательства выросла почти на 9 %. В бизнес-статистике каждый третий предприниматель - женщина.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Женщина-предприниматель - это не про деньги. Это про социальную ответственность, это про инклюзию, это про помощь в трудных ситуациях. Это всегда еще такие моменты, которые связаны с душевностью, с женским началом. Поэтому мы и хотим показать такое женское лицо нашего бизнеса и доказать, наверное, еще раз всем и самим себе, что это важная составляющая развития экономики нашей страны".

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В бюджет только столицы более 30 % поступлений идут от представителей малого и среднего бизнеса. А это весомый вклад в экономику Беларуси, а также развитие ее регионов.

Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома:

"Он дает отдачу нам в виде создания новых рабочих мест, создания новых инновационных проектов, увеличения налогооблагаемой базы. И вот, наверное, треть из него - это руководители-женщины, которые живут своими предприятиями, своими идеями, не боятся, развиваются. И еще раз подтверждаю, что в нашей стране ограничений для женского бизнеса нет".

Поддержка женского бизнеса - приоритет для экономики Беларуси

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Беларусь - то место, где государство делает ставку на развитие всех форм предпринимательства и женского особенно. Поддержка женщин, рискнувших отправиться в бизнес-плавание, осуществляется на протяжении всего предпринимательского пути.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Вступил в силу обновленный закон о предпринимателях, где ряд новых новелл по поддержке. В прошлом году мы оказали поддержку за счет бюджета на 26 млн. Чуть больше 200 проектов, в том числе и там, конечно, нашлись проекты с участниками и предпринимателями-женщинами. Мы очень активно развиваем нашу новую инициативу региональную - возможность подать заявку на финансирование через сайт. Мы оперативно рассматриваем и даем заключение. Более 30 проектов сегодня есть у нас в копилке. Около десяти как раз женщинами-предпринимательницами".

Беларусь и Россия: Вместе к новым вершинам в бизнесе

II Республиканский форум женщин-предпринимательниц - уникальная площадка, где бизнес-леди Беларуси и России обмениваются уникальными кейсами, устанавливают партнерские контакты и, конечно, перенимают опыт.

Елена Калинина, председатель Санкт-Петербургского отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" - "Женский альянс":

"Нами реализован прекрасный проект "Женщины России и Беларуси "Миссия созидания". Этот проект был поддержан президентом Российской Федерации, президентским фондом, фондом президентских грантов. И Наталья Ивановна Качанова также знает об этом проекте, также его поддерживала еще на старте. Мы проводим круглые столы, совместные выставки, встречи. Сейчас мы готовим большую конференцию, XXX международная конференция с красивым названием "Женщины, меняющие мир". И выставка "Женский проект" будет сопровождать эту конференцию. И мы, конечно, очень хотим увидеть белорусских предпринимателей, потому что каждая конференция, каждая выставка - это платформа возможностей".

Деловая площадка возможностей

А вот спектр волнующих современную бизнес-леди вопросов сегодня - самый разнообразный.

От того, как совмещать карьеру и материнство до цифровизации собственного дела. Ответы на них участницы получили на тематических секциях.

Елена Прохорова, председатель объединенной организации субъектов предпринимательской деятельности БСЖ:

"Мы собирали фокус-группы с запросами, что волнует женский бизнес, в каких нишах они нуждаются в поддержке, в каких отраслях им требуется какое-то компетентное мнение, какие регуляторы необходимо вовлекать в непосредственное взаимодействие с отраслевыми нашими представителями".