ИИ стал мощным инструментом в руках мошенников: как защитить себя и детей от цифровых угроз

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Искусственный интеллект становится мощным инструментом в руках злоумышленников. С его помощью мошенники создают фейковые видео, поддельные сайты и рекламу, имитируют голоса и лица известных людей, чтобы обманывать граждан, в том числе несовершеннолетних. О новых схемах, психологическом воздействии на подростков и о том, как работает платформа "Проверь.бел", рассказал официальный представитель Следственного комитета Беларуси Александр Суходольский в "Актуальном интервью".

По словам представителя СК, искусственный интеллект значительно упростил создание контента для мошенников. Сегодня они могут генерировать реалистичные видео с участием популярных блогеров и даже высокопоставленных политиков. Основная цель - завлечь молодежь на фейковые инвестиционные платформы, обещающие быстрый заработок. "Отличить реальное видео от созданного искусственным интеллектом уже достаточно сложно. Мошенники используют образы кумиров молодежи, чтобы привлечь внимание к скам-проектам. Также создаются фейковые каналы и розыгрыши, где подросткам обещают призы, а затем выманивают деньги", - пояснил Александр Суходольский.

Особую тревогу вызывают случаи, когда мошенники звонят детям и, представляясь правоохранителями, сообщают, что их родители якобы совершили преступление, и только перевод денег может спасти их от тюрьмы. Подростки под давлением передают курьерам все сбережения семьи. "Детям звонят в мессенджерах, угрожают, что родителей посадят в тюрьму, требуют перевести деньги или передать их через курьера. У нас есть неоднократные случаи, когда подростки отдавали все родительские сбережения", - констатировал представитель СК.

Также активно используется схема с сайтами знакомств, где злоумышленники под разными предлогами получают доступ к устройству жертвы, блокируют его и вымогают деньги.

При поддержке Следственного комитета создана платформа "Проверь.бел", позволяющая проверить ссылки и аккаунты на достоверность. Ресурс уже помог многим гражданам избежать потерь, особенно при покупках в соцсетях, где мошенники предлагают товары по заниженным ценам. "Если бы люди проверяли ссылки, многие бы не попались. Аккаунты уже были в базе мошеннических, и человек мог бы избежать потери денег, если бы воспользовался платформой", - подчеркнул представитель СК.

Отвечая на вопрос о юридической ответственности, Александр Суходольский отметил, что преступником всегда является человек - тот, кто разработал схему или вовлек других. "Чаще всего подростки осознают характер своих действий. Исключение - случаи, когда их используют как курьеров под предлогом участия в спецоперации. Но в любом случае преступление совершает человек, а не искусственный интеллект", - заключил он.

Представитель СК призвал родителей не только контролировать поведение детей в сети, но и самим быть в курсе современных угроз. "Нужно объяснять детям простые правила цифровой гигиены: не передавть личные данные, не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в диалог с незнакомцами. Важно, чтобы родители сами были осведомлены о рисках, иначе они не смогут донести эту информацию до детей", - резюмировал Александр Суходольский.