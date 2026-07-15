ИИ в медицине: как умные технологии могут служить здоровью человека

Эксперты, представители международных организаций стран-участниц инициативы "Один пояс - один путь", гости со всего мира в Пекине на глобальной конференции обсудили переход на новые этапы технологического развития. Одна из тем дискуссий было развитие умных городов.

С целью показать интересные кейсы параллельно экспертным обсуждениям на глобальной конференции по цифровой экономике сделали презентацию возможностей технологических компаний. На площадке представили более 80 новых решений в самых различных областях - от медицины до космоса, и большинство из них разработаны на базе искусственного интеллекта. Это тенденция, от которой, кажется, уже не уйдешь. Пекин призывает использовать технологии во благо и стремиться к цифровой дружелюбности, а в помощь будет человекоцентричный подход.

Ли Шуанцзян, руководитель Центра научно-технологических инноваций района Шанди (Пекин):

"Внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь является важной задачей. Компании из нашего района, работающие в сфере ИИ, уже охватывают множество аспектов человеческой жизни. Например, одна интегрирована в сферу жизнеобеспечения и здоровья и помогает людям отслеживать артериальное давление. Также есть компании, которые уже работают в образовательной сфере. В целом искусственный интеллект очень способствует повышению качества жизни человека".

Однако сегодня, по словам экспертов, важно активно развивать необходимую инфраструктуру под искусственный интеллект, своего рода инженерный фундамент, основанный на возможностях работы с данными. Так описал сферу деятельности специалист по решениям одной из IT-компаний Ван Чжэнчан в эфире проекта "В эфире Китай".

"Сейчас государство говорит о циркуляции данных, ключевых центрах их обработки, высококачественных наборах данных и развитии больших моделей. Что нужно для построения интеллектуального предприятия в этих условиях? Во-первых, оно должно обладать актуальным пониманием ситуации, будь то в отношении развития больших моделей в целом или относительно собственных бизнес-процессов. Во-вторых, необходимо провести инвентаризацию своих данных, понять, в каком состоянии они находятся. В итоге можно понять, как их обрабатывать, в каком виде их можно представить, какие отрасли они могут обслуживать и какую ценность принесут. На основе этого понимания предприятию нужно переходить к практике, внедрять решения. Для этого необходима уже инфраструктура ИИ и платформа интеллектуальных данных", - рассказал специалист.

Ван Чжэнчан

Но вернемся к тому, с чего начинали - человекоцентричный подход. Как ИИ может помочь людям в обычной жизни, на форуме подобных примеров привели предостаточно. В фокусе внимания были разработки в сфере здравоохранения. Казалось бы, неожиданная коллаборация - традиционная китайская медицина и искусственный интеллект.

"С помощью глаз, языка и измерения пульса можно получить информацию о здоровье человека. Затем на основе комплексного анализа больших данных о состоянии здоровья определить общее самочувствие. Если какой-то из внутренних органов недодает глазам питательных веществ, кислорода или тонких энергетических субстанций, мы можем адресно предложить им персонализированные оздоровительные планы, лекарства, травы, диету, режим сна, а также тренировочные программы. Искусственный интеллект даст множество рекомендаций и разработает индивидуальную программу тренировки зрения", - объяснил представитель технологической компании Ли Мушэнь.

Расширяя возможности образования, здравоохранения, охраны окружающей среды с помощью цифровых технологий, есть все основания полагать, что это посодействует не только развитию экономики будущего, но и улучшит условия жизни людей.

Главное фото: magnific.com