ИИ в медицине, станкостроении и образовании: что обсуждают на мероприятиях в НАН Беларуси

13 октября 4-я волна промышленной революции не оставляет шанса тем, кто не идет в ногу со временем.

Белорусские ученые все чаще применяют технологии искусственного интеллекта в медицине, станкостроении, образовании, архитектуре и других сферах. Это стало основной темой обсуждения сразу на двух ключевых мероприятиях НАН Беларуси.

В кузнице разработок проходит Международный форум искусственного интеллекта и Международная молодежная конференция.

Здесь представлены не только ученые, но и ведущие представители различных ветвей белорусской власти: есть и судебная система, и исполнительная власть, и, безусловно, законодательная, поскольку в стране стоит стратегическая задача до 2040 года внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизни.

Модельный закон об использовании искусственного интеллекта СНГ был принят в 2025 году. В разработке принимали участие белорусские ученые.

Идея создания законодательства в этой сфере поддержана председателем Конституционного суда Сергеем Севцом. Об этом на мероприятии также было заявлено, но пока у Беларуси достаточно осторожный подход к внедрению этого инструмента в различные сферы жизни.

О том, как сейчас ведется разработка отечественного искусственного интеллекта, рассказал министр связи и информатизации.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"На международном рынке открытых моделей есть достаточное количество решений, которые можно брать и применять. Для этого необходима соответствующая инфраструктурная основа, довольно сложное и дорогое оборудование. Мы занимаемся сегодня этой темой, формируем национальный контур искусственного интеллекта. По мере возможностей мы развиваем как инфраструктурную основу, формируем ее программную часть. Очень важно понимать экономическую эффективность. В наших условиях использование искусственного интеллекта не должно быть данью моде, а должно нести реальный экономический эффект".

Безусловно, с искусственным интеллектом все чаще работает именно молодежь. И тематика молодежи в науке также является центром притяжения в Национальной академии наук, поскольку здесь на второй линии проходит форум молодых ученых "Молодежь в науке" с участием 6 стран мира. В 2026 году к этому форуму (он проходит в 23-й раз) присоединился Алжир.

ИИ - очень перспективное для Беларуси направление в сфере медицинских технологий, поскольку там такие технологии также очень активно применяются.

Стоит отметить и образовательные подходы к этой сфере. С 1 сентября существует факультатив об использовании искусственного интеллекта. Также эта тема внедрена в учебные программы по информатике, запущена образовательная программа в Национальном детском технопарке, и огромное количество стартап-проектов и грантовой системы выделяется на изучение этой темы.

Максим Кучвальский, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

"Это уже 23-я конференция по счету, в ней участвуют более 600 ученых из Армении, Алжира, Беларуси, Китая, России, Туркменистана и Узбекистана. Для нас приоритетными являются все направления, которые определены нашим Президентом - от Земли до космоса, от археологии до искусственного интеллекта. И молодые ученые на 25 секционных заседаниях представят свои новейшие исследования и результаты".

Также к двум важнейшим мероприятиям Национальной академии наук организовали тематическую выставку. "Научная осень" является хорошим подспорьем для того, чтобы весной белорусы уже видели красивые проекты, которые могут претендовать на гранты Президента и поддержку талантливых ученых на самом высоком уровне.