II Европейские игры официально открыты! Церемония прошла на стадионе "Динамо"

Соревнования в самом разгаре, все можно увидеть на каналах Белтелерадиокомпании, а если находитесь далеко от телеэкранов, то загляните в интернет - там просто море ярких кадров грандиозного шоу из сердца белорусской столицы.



Конечно, показать ведь есть что и друзьям, и знакомым! Подготовка к церемонии шла несколько месяцев! Режиссерская команда собралась международная. А концертную часть шоу исполнили белорусские артисты. Особое место в сценарии отвели истории и культуре Беларуси.



Яркий и всегда очень эмоциональный эпизод церемонии - парад атлетов. Около четырех тысяч спортсменов из 50-ти стран прошли по стадиону под невероятные овации.А красочную картинку в формате высокой четкости увидели миллионы зрителей телеканала "Беларусь 1" и "Беларусь 24". И чуть позже мы покажем, что осталось за кадром.

Если комментаторов можно было только услышать, то этих артистов все увидели и услышали.





А это закулисье церемонии открытия Игр. Здесь к выходу на сцену готовятся сразу два хора - студентов и профессионалов.Сводный хор - из артистов Государственного камерного и Академии музыки - на сцене исполнил гимн Беларуси. Но перед выступлением обязательная распевка.



Огромная движущая сила - это наши волонтеры. Всего на арену стадиона "Динамо" их выйдет около тысячи.



Один из самых запоминающихся эпизодов церемонии - это парад спортсменов. 4000 атлетов. Все они здесь. Входят со своими флагами. Обязательно горячо приветствуют всех зрителей.



Тем временем в ВИП-ложе за церемонией наблюдали главы государств и почетные гости. Поболеть за своих приехали многие политики. Каждый радушно приветствовал спортсменов из своей страны.