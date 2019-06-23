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II Европейские игры официально открыты! Церемония прошла на стадионе "Динамо"
Соревнования в самом разгаре, все можно увидеть на каналах Белтелерадиокомпании, а если находитесь далеко от телеэкранов, то загляните в интернет - там просто море ярких кадров грандиозного шоу из сердца белорусской столицы.
Конечно, показать ведь есть что и друзьям, и знакомым! Подготовка к церемонии шла несколько месяцев! Режиссерская команда собралась международная. А концертную часть шоу исполнили белорусские артисты. Особое место в сценарии отвели истории и культуре Беларуси.
Яркий и всегда очень эмоциональный эпизод церемонии - парад атлетов. Около четырех тысяч спортсменов из 50-ти стран прошли по стадиону под невероятные овации.А красочную картинку в формате высокой четкости увидели миллионы зрителей телеканала "Беларусь 1" и "Беларусь 24". И чуть позже мы покажем, что осталось за кадром.
Если комментаторов можно было только услышать, то этих артистов все увидели и услышали.
А это закулисье церемонии открытия Игр. Здесь к выходу на сцену готовятся сразу два хора - студентов и профессионалов.Сводный хор - из артистов Государственного камерного и Академии музыки - на сцене исполнил гимн Беларуси. Но перед выступлением обязательная распевка.
Огромная движущая сила - это наши волонтеры. Всего на арену стадиона "Динамо" их выйдет около тысячи.
Один из самых запоминающихся эпизодов церемонии - это парад спортсменов. 4000 атлетов. Все они здесь. Входят со своими флагами. Обязательно горячо приветствуют всех зрителей.
Тем временем в ВИП-ложе за церемонией наблюдали главы государств и почетные гости. Поболеть за своих приехали многие политики. Каждый радушно приветствовал спортсменов из своей страны.
В целом, в сценарии большое внимание уделили истории и культуре нашей страны. Прозвучали имена Франциска Скорины, Евфросинии Полоцкой, Янки Купалы. Нити истории Беларуси, узнаваемые ассоциации были вплетены в общую ленту церемонии.
Яркая церемония дала старт спортивному празднику под названием ІІ Европейские игры. Впереди девять дней горячих соревнований, долгожданных побед и незабываемых эмоций, которые еще долго будут напоминать нам о горячих июньских днях в Минске.
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