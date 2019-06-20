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Даем обратный отсчет до старта ІІ Европейских игр

Еще до церемонии открытия квалификационные соревнования начнут баскетболисты, боксеры и стрелки из лука.

Спортсменов же всех сборных в одном месте болельщики увидят на торжественной церемонии открытия. Даем обратный отсчет (видео).

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