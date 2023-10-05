II Фестиваль латиноамериканской культуры стартовал в Минске

Мы во второй раз устраиваем латиноамериканский фестиваль в Минске. Цель праздника - прежняя и неизменная: познакомить белорусов с культурой, искусством, творческими достижениями стран Латинской Америки. У нас масштабная программа: 26 мастер-классов разного рода, выставки, концерты, дегустации. Фестиваль продлится четыре дня - успейте побывать у нас!

Майрена Ньевес, первый секретарь Посольства Венесуэлы в Беларуси, координатор проекта "II Фестиваль латиноамериканской культуры в Минске"