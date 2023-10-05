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II Фестиваль латиноамериканской культуры стартовал в Минске
Праздник, который на время вернул в белорусскую столицу лето! В Минске стартовал II Фестиваль латиноамериканской культуры. Инициатива, организованная посольствами южноамериканских стран в Беларуси, своей целью ставит продвижение самобытных традиций и современных культурных достижений своего региона. Аргентина, Никарагуа, Венесуэла, Куба и Бразилия - девять стран-участниц познакомят белорусов с музыкой, изобразительным искусством, ремеслами и литературным наследием своих народов. Форум стартовал накануне с большого концерта в Минском государственном дворце детей и молодежи.
Мы во второй раз устраиваем латиноамериканский фестиваль в Минске. Цель праздника - прежняя и неизменная: познакомить белорусов с культурой, искусством, творческими достижениями стран Латинской Америки. У нас масштабная программа: 26 мастер-классов разного рода, выставки, концерты, дегустации. Фестиваль продлится четыре дня - успейте побывать у нас!
Самые лучшие приветствия от Кубы - мы хотим подарить вам много радости, веселья, танцев, музыки, хотим, чтобы все улыбались и танцевали с нами, в наших ритмах!
Организаторы подготовили для минчан и гостей столицы множество активностей. Вход на все мероприятия фестиваля свободный!
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