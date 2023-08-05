II Игры стран СНГ открыты. Как это было

Вкус победы, азарт и незабываемые эмоции. Это не просто состязания, а настоящий праздник спорта - II Игры стран СНГ открыты.

Красочное шоу - торжественная церемония сегодня состоялась на "Минск-Арене". Беларусь на этот раз хозяйка громкого спортивного события. Игры пройдут по всей республике. А еще они показывают свою открытость. В Беларусь приехали не только атлеты из стран Содружества, но и гости из Венесуэлы, Пакистана, Ирана, ОАЭ, Кубы и других государств. В большинстве видов спорта выступят юниоры и молодежь. Но, конечно же, мы увидим и будем болеть за звезд спортивного олимпа. На церемонии открытия присутствовал и глава государства. Александр Лукашенко выступил с приветственной речью к участникам и всем любителям этого масштабного спортивного события. Как отметил Президент, эти Игры объединяют настоящих друзей, людей с железным характером. Президент также обратился к тем, кто пытается вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта, отнять наши спортивные победы. Но как бы ни старались оппоненты, никакие санкции и политические интриги не лишат нас этого праздника. И тем более в точку слоган Игр - "Сильный характер - яркая игра". К ним приковано внимание всего международного сообщества.

Подробности у Илоны Красутской.

II Игры стран СНГ открыты!

Дождались самое яркое спортивное событие этого лета! II Игры стран СНГ открыты. В Беларусь приехали тысячи гостей со всего мира. Желаем удачи всем и, конечно, болеем за наших.

Работа над собой, серьезнейшая физическая подготовка, потому что вкус победы он такой - требует огромной самоотдачи. Своя часть у спортсменов и тренеров. А все остальное за организаторами. Фан-зоны, прием и размещение гостей, обучение волонтеров. Нужно учесть все организационные моменты. И хоть за плечами у Беларуси форумы и масштабнее - чемпионат мира по хоккею, европейские игры и множество других спортивных событий. Но можно представить, какая команда трудилась для того, чтобы подарить всем нам незабываемые эмоции большого спортивного праздника.

Сегодня было очень шумно на "Минск-Арене". Именно здесь состоялось открытие II Игр СНГ. На трибунах целые семьи. Ведь все начинается с заразительного примера. Если болеешь спортом, то это навсегда. Зачастую так и начинался путь именитых спортсменов. Поддержать своих - это, разумеется, дело чести! На трибунах был замечен и Президент.

Мы уже соскучились по таким серьезным международным стартам. То, что Беларусь может проводить их на высочайшем уровне, мы доказали, когда проводили чемпионат мира по хоккею, II Европейские игры и много других мероприятий. Конечно, сегодня страна радуется, что мы вновь принимаем такой масштабный форум. 2 200 атлетов, к нам приехало 22 делегации. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

На II Играх стран СНГ соревнования пройдут в 20 видах спорта

Соревнования пройдут во всех областях Беларуси и в Минске. Спортсмены будут состязаться в 20 видах спорта, наиболее популярных в странах Содружества. Гандбол и плавание, таиландский бокс, дзюдо, легкая атлетика, волейбол, художественная гимнастика, пулевая стрельба и пляжный футбол. Праздник для тысяч белорусских болельщиков и гостей нашей страны.





"Белорусская земля принимает Игры стран Содружества Независимых Государств. Вновь к нам приковано внимание миллионов болельщиков во всем мире. Так же, как и четыре года назад, когда на наших стадионах звучали победные фанфары II Европейских игр", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что огонь Европейских игр, зажженный в Минске, не погас: "Он горит верой в олимпийские идеалы, истинную справедливость и спортивное братство. Он объединяет настоящих друзей, верных и надежных, - людей с железным характером. Он собрал нас вместе. Здесь царит прекрасная атмосфера. Вы создаете ее своими эмоциями, открытостью, дружелюбием. Спасибо вам огромное".

Национальная символика на спортивном пьедестале

Поднятие государственного флага и исполнение гимна - это, пожалуй, в эмоциональном плане пиковый момент для спортсмена. Да что там, для всей страны. Сколько раз мы видели слезы счастья на пьедестале. Особенно понимаешь, какой труд стоит за этой победой.

На играх СНГ каждый выступает под своим флагом. Но в мире мы видим противоположные тенденции - запрет национальной символики и так называемую альтернативу - разговоры о нейтральной. У спортсменов отнимают право участвовать, честно бороться за победу, давят морально, по сути, лишают призвания.

Президент: Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника

"Мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее. И это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы - озлобленные и бессильные. Убежден, они нас тоже сегодня видят. Смотрите, слушайте, делайте выводы. Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни. Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяет подавляющее большинство людей на планете, в том числе обычные, простые европейцы и американцы. Посмотрите. Здесь собрались тысячи. Трансляцию смотрят миллионы. Все увидят не только нашу прекрасную Беларусь, но и культуру тех двадцати стран, которые представлены ведущими спортсменами. Вы увидите традиции, вы увидите героическую историю Беларуси, которая характерна для всех стран Содружества. Вы убедитесь, что Беларусь обладает великолепной, чарующей природой. Все увидят современные арены, сильных атлетов, яркие поединки и новые рекорды, а главное - большой международный интерес к этим Играм. К нам приехали свыше двух тысяч спортсменов из более чем двадцати стран разных континентов. Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника. Это невозможно. Мир тесен, взаимозависим, взаимоувязан. И только безумцы пытаются разорвать эти связи", - добавил Александр Лукашенко.





В Беларуси созданы все условия для достижения высоких спортивных результатов

В Беларуси развивается более 130 видов спорта, работают свыше 23 тыс. спортобъектов. Среди них и мирового класса, но вся необходимая инфраструктура есть даже в самых маленьких населенных пунктах. Когда-то она стала той необходимой базой для будущих чемпионов. А теперь они именитые спортсмены и наша гордость. Более 250 призеров и чемпионов Олимпийских игр. Им подрастает и достойная спортивная смена.

А. Лукашенко: Пришло время мужественных и решительных - людей, способных постоять за честь страны

Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это - наше время. Желаю всем спортсменам - участникам Игр удачи и больших личных достижений. Вам хочу сказать: спортсмены, не переживайте. Нас невозможно - ни россиян, ни белорусов, других - вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного движения. Вы всегда будете востребованы. Вы всегда будете в деле. Тренерам - мудрости и терпения. Болельщикам - яркого зрелища, незабываемых впечатлений и огромного моря позитивных эмоций. Объявляю II Игры стран Содружества Независимых Государств открытыми! Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Талисманом и символом Игр стала самобытная белорусская Рысь, по имени Рысик. А вот слоган "Сильный характер - яркая игра!" емко передает основную цель Игр. Торжество спорта - это и есть момент эмоциональной игры. И он невозможен без сильного характера и стремления к победе.

Спасибо большое Беларуси за приглашение участию во II Играх стран СНГ. Спортсмены из Вьетнама очень рады приехать в Беларусь, увидеть достопримечательности, пообщаться с коллегами по цеху из других стран. На данный момент все просто великолепно и очень шикарно. Поэтому благодарности вашей стране за теплый прием. Ву Чань Тхань, глава делегации Вьетнама на II Играх стран СНГ





Эффектно выглядит и парад спортсменов II Игр СНГ. На сцене команды-участники. Со многими нас давно и по-соседски связывают братские узы, с кем-то, невзирая на географию, ни одно десятилетие мы строили дружбу и взаимовыгодные отношения. Так что мы не ограничиваемся границами Содружества, Игры - это наш общий спортивный форум.

Каждый гордо несет символику своей страны. Никаких надуманных правил или условий для участников, судей или тренеров. Только чистый спорт без политических игр и ультиматумов или победы, которую уже заранее "раздали". И, если соперничество, то только честное - пусть победит сильнейший. Это его полное право.

Ритуал зажжения огня на спортивных состязаниях - обязательная традиция. Символ чистоты, борьбы за победу, а также мира и дружбы.

Настоящее шоу, настоящий праздник, мы очень рады, что столько стран откликнулись Впечатления гостей и болельщиков

Мы очень рады, что наша Беларусь принимает такое мероприятие, принимает столько спортсменов, принимает столько гостей. Впечатления гостей и болельщиков

Беларусь как всегда показала, что она всегда рада гостям, что она спортивная держава. Впечатления гостей и болельщиков