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II Игры стран СНГ совсем скоро, стартовало прибытие спортивных делегаций
И начнем выпуск с главного спортивного события, в атмосферу которого в эти дни погружается вся страна. II Игры стран СНГ. Это будет большой праздник спорта и его объединяющей силы.
Стоит отметить, что все события, без исключения, которые организовывает и проводит Беларусь, всегда отличаются главным - искренней встречей всех гостей, доброжелательностью и особенной открытостью для всего мира.
И участники Игр СНГ, которые официально стартуют уже в эту субботу, с первых минут на белорусской земле ощутили наше знаменитое гостеприимство. И наверняка форум в Беларуси останется в сердце каждого, а соревнования подарят настоящие и искренние эмоции.
Встречи спортивных делегаций, последние репетиции церемонии открытия на "Минск-Арене". Все это - в репортаже Андрея Козлова.
Съемочная группа Агентства теленовостей с раннего утра дежурила в Национальном аэропорту Минск. Место встреч, расставаний, объятий на дорожку или после дней долгой разлуки.
Сегодня все внимание дорогим гостям из разных стран, которые прилетают в Беларусь на II Игры стран СНГ. А это фантастическая возможность и на других посмотреть, и себя показать. Для многих впечатления совершенно новые и неподдельные.
На входе встречали по-белорусски хлебосольно. Тут же волонтеры, которые все объяснят и направят в нужном направлении. Утром почти 200 представителей делегации Узбекистана. Также гости из Казахстана и Туркменистана. Сразу путешествие в разные города.
Ближе к вечеру ждали гимнасток-художниц. Наверняка вид спорта станет одним из самых привлекательных для зрителей. Тем более в нем выступят главные звезды.
Примерно в те же минуты в чаше "Минск-Арены" отнюдь не стихийно, а четко отработано, шла репетиция церемонии гала-представления в рамках открытия Игр стран СНГ.
Мероприятия шли на протяжении всего дня. За два дня до старта IIИгр стран СНГво Всехсвятской церкви прошел молебен по случаю предстоящих соревнований.
Завтра состоятся первые мероприятия в недавно открытом медиадоме, которые на форуме будет играть одну из центральных ролей.
Таким образом, организация уже даже не на финишной прямой, а фактически в своей ключевой фазе. Главное мультиспортивное событие года, и это не преувеличение, начнется уже в пятницу. Показать нашу страну как совершенно открытое государство для наших доброжелательных гостей - та цель, которую всегда ставят белорусы, организуя большой спортивный праздник. Безвизовый режим продлится до конца лета, которое все гости II Игр стран СНГ запомнят наверняка.
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