II Игры стран СНГ: в программе дня 10 видов спорта

Финал в баскетболе 3 на 3 пройдет в столице турнира боксеров - в Орше, самбисты узнают лучших в семи категориях - это Жлобин. В Бресте снова за награды будут бороться пловцы - 8 финалов в вечерней программе. На базе БГУФК две эстафеты в современном пятиборье (у девушек и у юношей). Также в Минске продолжаются соревнования по мини-футболу, волейболу. В Витебске - по таиландскому боксу, в Гродно - турнир по хоккею на траве. А в Могилеве начнут состязаться каратисты.