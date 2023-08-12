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II Игры стран СНГ: в программе дня 10 видов спорта

Сегодня соревнования продолжатся в семи городах. В программе дня 10 видов спорта. В 5 из них будут разыграны медали.

Финал в баскетболе 3 на 3 пройдет в столице турнира боксеров - в Орше, самбисты узнают лучших в семи категориях - это Жлобин. В Бресте снова за награды будут бороться пловцы - 8 финалов в вечерней программе. На базе БГУФК две эстафеты в современном пятиборье (у девушек и у юношей). Также в Минске продолжаются соревнования по мини-футболу, волейболу. В Витебске - по таиландскому боксу, в Гродно - турнир по хоккею на траве. А в Могилеве начнут состязаться каратисты.

Трансляции соревнований ведет телеканал "Беларусь 5". Все самые яркие моменты дня смотрите в "Дневнике II Игр стран СНГ", который выйдет в эфир в рамках "Панорамы".

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