II Международный антифашистский конгресс: предупредить мир о реальной угрозе неофашизма

70 лет почти прошло со времен Великой Отечественной войны. И если проводить аналогию, как сегодня, допустим, отдельные люди говорили, что это как болезнь какая-то, как бактерия. Ее немножечко прижмешь, но проходит время, она опять развивается, болезнь начинает прогрессировать. Так пришло время сделать ревакцинацию, скажем так, очередную прививку от фашизма, потому что, наверное, как никогда за последние годы современной истории мир не стоял настолько близко к вооруженному противостоянию.

Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси