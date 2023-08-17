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II Международный антифашистский конгресс: предупредить мир о реальной угрозе неофашизма
Антифашистский конгресс сегодня начал работу в Минске. В первый день международные делегации посетили место раскопок захоронения военнопленных концлагеря Шталаг-352 в Масюковщине.
На месте сейчас работает 52-й поисковый батальон Вооруженных Сил. Мероприятие организовано по инициативе Министерства обороны. Участие во II конгрессе принимают более 400 человек из 30 стран. Не забыли про ветеранов Великой Отечественной войны, бывших малолетних узников фашистских гетто и концлагерей. Из первых уст они расскажут о бесчеловечности фашизма. Также участники форума сегодня заложили капсулу с посланием потомкам в крипте столичного храма-памятника в честь Всех Святых.
С. Корнев: Пришло время сделать ревакцинацию от фашизма
70 лет почти прошло со времен Великой Отечественной войны. И если проводить аналогию, как сегодня, допустим, отдельные люди говорили, что это как болезнь какая-то, как бактерия. Ее немножечко прижмешь, но проходит время, она опять развивается, болезнь начинает прогрессировать. Так пришло время сделать ревакцинацию, скажем так, очередную прививку от фашизма, потому что, наверное, как никогда за последние годы современной истории мир не стоял настолько близко к вооруженному противостоянию.
И. Кива: Беларуси удалось защитить свое общество от западной интервенции
Нацизм пытались возродить на всех постсоветских республиках, в Украине у них это удалось сделать. А вот Беларусь сумела сохранить свой суверенитет, защитить мораль, религию, защитить общество от западной интервенции, является примером, как нужно взаимодействовать и формировать общество. И работа по восстановлению справедливости, по поднятию останков - это очень важный элемент формирования будущих поколений.
Пленарное и секционное заседания Международного антифашистского конгресса состоятся завтра в Центральном доме офицеров. Главная цель форума - предупредить мир о реальной угрозе неофашизма.
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