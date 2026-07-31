III Форум блогеров собрал около 50 участников

В Минске продолжает работу III Форум блогеров Беларуси. 31 июля - второй день масштабной площадки. Контент-мейкеров окунут в телевизионную "кухню". Запланированы съемки специального выпуска ток-шоу "По существу. Суперподкаст", а также неформальная встреча, где обсудят тенденции в блогосфере и подведут итоги. Участие в блого-форуме принимают полсотни человек.

"Если проанализировать состав участников Форума блогеров в этом году, то можно увидеть и тех ребят, которые прошли с нами все три форума. А это свидетельствует о том, что тот формат, который мы предложили, сегодня "зашел" блогерскому сообществу. Бесспорно, есть и новые лица, которым предстоит только познакомиться с нашим форматом", - отметил первый замминистра информации Беларуси Андрей Кунцевич.

Форум блогеров "Блог.Бай" в столице проходит с 2024 года. Инициатором выступило Министерство информации. В этом году Форум поддержали Министерство образования и Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ.