III Международный конгресс "Инновационная кардиология - 2026" стартовал в Минске

8 октября в Минске стартовал III Международный конгресс "Инновационная кардиология - 2026".

Как сделать новые технологии доступными пациентам и какие решения будут определять кардиологию завтра? Эти вопросы находятся в повестке Международного конгресса "Инновационная кардиология - 2026". Программа конгресса рассчитана на 2 дня.

География стран-участниц расширяется с каждым годом. В этом году собрались участники из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, России, Индии, Турции, Китая и Израиля. Наряду с докладами запланированы дискуссии, образовательные мастер-классы и симуляционные тренинги.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

"Мы расширили рамки и возможности сегодняшнего конгресса. Здесь наряду с цифровой кардиологией, где будут освещены возможности информационных технологий и искусственного интеллекта в кардиологии, в кардиохирургии, будет представлен максимально весь этап замкнутого цикла организации помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Программа чрезвычайно разнообразная. Здесь и наука, практика. Здесь и маститые ученые, и люди, которые делают только первые шаги".

В числе тем - высокотехнологичная хирургия, современные подходы к диагностике и персонализированная кардиореабилитация. Отдельное направление - искусственный интеллект и IT-технологии в кардиологии и кардиохирургии.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"В системе здравоохранения создана очень хорошая научно-практическая база. Это 16 научно-практических центров, которые оперативно внедряют все фундаментальные разработки. У нас есть совместные проекты в кардиологии, это касается лекарственной терапии, вопросов диагностики, онкологии, и в травматологии. Есть программа Союзного государства. Кардиология - это решение наиболее социально значимых проблем, поскольку это основная угроза для жизни и здоровья".

Площадка объединяет не только кардиологов и кардиохирургов, но и специалистов по диагностике и реабилитации, исследователей и медицинских IT-разработчиков. Важна работа в команде.

"У нас в парке порядка 30 компаний с подтвержденным референсом в области медицины. Мы видим, какими шагами идет фармакология, какими шагами идет реабилитация, диагностика. И при этом мы же осознаем, что сейчас, с приходом искусственного интеллекта, робототехники, наша повседневная физиологическая деятельность будет меняться", - рассказала начальник секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова.

Белорусские кардиохирурги осваивают новые технологии лечения. За каждым решением стоит возможность помочь пациентам со сложными диагнозами. И особое внимание - преемственности между старшим поколением и молодым.

Врач-кардиохирург Гомельского областного клинического кардиологического центра Вячеслав Гришечкин отметил, что спустя 2 года отработки он прекрасно понимает ценность обмена опытом с коллегами из других городов и кардиоцентров. Он добавил, что на секции по инфекциям в кардиологии и кардиохирургии был четко представлен опыт мультидисциплинарных специалистов, а также коллег из Российской Федерации, и подчеркнул, что ему интересно посмотреть на подходы разных экспертов.

На минской площадке обсуждают, как превратить научные идеи в конкретную помощь пациентам.