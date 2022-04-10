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III пленум Минской городской организации БРСМ состоялся в столице
Подвести итоги деятельности самой массовой молодежной организации белорусской столицы за прошлый год и поставить задачи на будущий!
Третий пленум Минской городской организации БРСМ состоялся в Национальной библиотеке. Обсуждение прошло в формате открытого диалога и объединило 80 делегатов - активистов Союза молодежи, представителей территориальных комитетов.
В период сложной эпидобстановки волонтеры движения "Доброе сердце" оказали помощь столичным поликлиникам в доставке на дом плановых рецептов и первыми пришли на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и одиноким людям. Особый акцент также на развитие гражданско-патриотических проектов и акций в молодежной среде.
Проект "Мой фильм о войне" в этом году будет в измененном формате. Если раньше каждый желающий смог снять какой-то сюжет по данной тематике, то сейчас мы будем собирать личные истории. То есть, нужно рассказать о своей семье, о своих родственниках, которые принимали участие в войне, как война отразилась на их жизни и судьбе, и в конце данного проекта получится такая большая видеотека личных историй наших студентов, граждан.
Акция "Мы памятаем"
Ежегодно Минская городская организация БРСМ проводит акцию "Мы памятаем". Ребята убирают опавшую листву, собирают ветки и проводят подготовительные работы на территории воинских захоронений.
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