III пленум Минской городской организации БРСМ состоялся в столице

Проект "Мой фильм о войне" в этом году будет в измененном формате. Если раньше каждый желающий смог снять какой-то сюжет по данной тематике, то сейчас мы будем собирать личные истории. То есть, нужно рассказать о своей семье, о своих родственниках, которые принимали участие в войне, как война отразилась на их жизни и судьбе, и в конце данного проекта получится такая большая видеотека личных историй наших студентов, граждан.

Александр Давыдовский, секретарь первичной организации БРСМ БГПУ имени Максима Танка