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III пленум Минской городской организации БРСМ состоялся в столице

Подвести итоги деятельности самой массовой молодежной организации белорусской столицы за прошлый год и поставить задачи на будущий!

Третий пленум Минской городской организации БРСМ состоялся в Национальной библиотеке. Обсуждение прошло в формате открытого диалога и объединило 80 делегатов - активистов Союза молодежи, представителей территориальных комитетов.

В период сложной эпидобстановки волонтеры движения "Доброе сердце" оказали помощь столичным поликлиникам в доставке на дом плановых рецептов и первыми пришли на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и одиноким людям. Особый акцент также на развитие гражданско-патриотических проектов и акций в молодежной среде.

Проект "Мой фильм о войне" в этом году будет в измененном формате. Если раньше каждый желающий смог снять какой-то сюжет по данной тематике, то сейчас мы будем собирать личные истории. То есть, нужно рассказать о своей семье, о своих родственниках, которые принимали участие в войне, как война отразилась на их жизни и судьбе, и в конце данного проекта получится такая большая видеотека личных историй наших студентов, граждан.
Александр Давыдовский, секретарь первичной организации БРСМ БГПУ имени Максима Танка

Акция "Мы памятаем"

Ежегодно Минская городская организация БРСМ проводит акцию "Мы памятаем". Ребята убирают опавшую листву, собирают ветки и проводят подготовительные работы на территории воинских захоронений.

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