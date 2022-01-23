ИКАО подготовила отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, но вопросы остались

На неделе в Беларусь прилетела хорошая новость: ИКАО подготовила отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, который произошел в конце мая 2021-го. Как говорится, не прошло и года.

Мы уже заждались, ведь традиционно сначала расследование, а потом наказание (в нашем случае в виде санкций). А здесь что-то пошло не по плану. Или, может быть, в планы кто-то вмешался - вопрос риторический, но санкции на данный момент настоящие.

Вторая хорошая новость - в отчете специалистами группы ИКАО установлено, что самолет приземлился в аэропорту Минска без принуждения, а значит, добровольно. То есть Минск к этому не имеет отношения.

Буквально спустя несколько дней США решили подбросить дровишек в эту историю, близкую к финалу. Госдеп обвинил Беларусь в воздушном пиратстве, тем самым намекая на некомпетентность специалистов ИКАО.

Ситуация странная. Ксения Лебедева углубилась в тему, чтобы разобраться, а что, собственно, происходит.

Ситуация действительно странная, но, судя по всему, политически ангажированная. Другого на ум не приходит. Ведь прошло без малого 9 месяцев, как ИКАО все же родило свой отчет. И, наверное, время того стоило, чтобы тщательно разобраться с каждым вопросом, с каждым фейком, которые после посадки начали расти как грибы после дождя. Это касается и сотрудников КГБ на борту, и то, что посадка самолета была спланированной акцией белорусских спецслужб. Кстати, первыми, кто начал выдавать откровенно лживые материалы, были СМИ Евросоюза.

В этом отчете на 30 листах указано, что факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны военного самолета МиГ-29 не выявлено. А значит, это признание нашей правоты и того, что выдумки сказочников из Еврокомиссии не оправдались. ИКАО, не смотря на давление со стороны чиновников, этот экзамен сдало на отлично - 193 страны получили одновременно документ к изучению. Со стороны Беларуси было предоставлено более 40 папок с документами и сопутствующая информация, которая была затребована следователями ИКАО.









news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/336/pywdz53hdpj0wq0e1lkltt1b58y2mn47.jpg





Осталось сдать следующий экзамен - выдержать напор США. Ведь именно этому государству, видимо, больше всего нужно поставить маленькую, но крепкую и гордую Беларусь на колени.

Вслед за отчетом ИКАО последовали обвинения Беларуси и в частности четырех белорусских чиновников в сговоре с целью совершения акта авиапиратства. По мнению США, они причастны к инциденту с вынужденной посадкой.

Из всего этого следует, что отчет, где четко прослеживается непричастность Беларуси к инциденту, оказался не в дугу американским политикам. Они решили выставить специалистов Международной организации гражданской авиации некомпетентными? У меня вопрос: собственно, США в вопросе посадки и расследования не были участниками процесса ни в одном из случаев, какое дело, что решило ИКАО? Ан нет, это же другое! Решили акцентировать внимание на том, что на борту было 4 гражданина Америки, и что им угрожала опасность.

Сторона обвинения высказала следующее. Зачитаю.

"Обвиняемые нарушили эти стандарты, изменив направление самолета для достижения ненадлежащей цели - подавления инакомыслия и свободы слова. Мы полны решимости привлечь к ответственности ключевых участников шокирующего сговора (…), который не только нарушил международные нормы и уголовное право США, но и потенциально поставил под угрозу жизнь четырех граждан США и множества других невинных пассажиров".





Тут такое дело, что безопасность пассажиров в первую очередь под вопрос поставила Литва, которая не приняла борт, зная об угрозе взрыва. Что касается вопросов писем якобы от ХАМАС. Стоит обратить внимание на поведение сервиса, с которого было отправлено письмо. Недавно ProtonMail объявил аукцион в поддержку одного из недружественных для Беларуси ресурсов, который пропагандирует прозападную повестку. И здесь еще один вопрос: а вы точно уверены, что Беларусь ко всему этому имеет какое-то дело? Как говорит Президент: "Факты на стол!" Даже литовская полиция в первый день ставила под вопрос обвинение в отношении Беларуси, но им быстро закрыли рот.

Что касается высказывания "подавление инакомыслия", здесь, наверное, имеют в виду ситуацию с Романом Протасевичем, прибытие которого в Беларусь стало подарком. Как показывает дальнейшее развитие, это стало подарком и для самого Протасевича, так как за границей его жизнь подвергалась опасности.

Стало известно, что Роман Протасевич с понедельника свои знания и умения пустит на благо родины, как, собственно, он и хотел. Сотрудничать он будет с "Центром "Системной правозащиты", который на данный момент занимается делом Эмиля Чечко, а также вопросом нападения поляков на беженцев.

В ситуации с поведением США налицо жесткое политическое давление со стороны Госдепа на расследователей. Я не удивлюсь, если 31 января на заседании ИКАО будет предложено пересмотреть отчет и возобновить расследование. Но как? Ведь благодаря пилоту все записи стерты. То есть, это то, что могло бы напрямую поставить вопрос правоты Беларуси под вопрос. Но этих доказательств нет. Все потому, что (предполагаю) умышленно была создана ситуация, когда они не сохранились. Согласно инструкции, чтобы запись сохранилась, бортовой самописец на момент приземления нужно было выключить, чего пилот не сделал. Второй вопрос: а пилот скажет что-нибудь общественности, или он до сих пор в нокауте от случившегося и от того, что ему пришлось сделать по указке Литвы, которая не разрешила посадку в Вильнюсе с якобы бомбой на борту.

Уже 31 января должны рассмотреть отчет на совещании ИКАО. Ожидается, что на встрече Совет Международной организации гражданской авиации обсудит дальнейшие действия, "которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада".