Их имена навсегда остались в вечной мерзлоте - в Минске представили проект о погибших полярниках

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции: Вернуть, поднять на поверхность, освежить данные о тех полярниках, о которых мы говорим, что они согрели своими жизнями Антарктиду, которые вложили свою душу в освоение Антарктиды в нынешние и прошедшие времена - это наша обязанность, не может быть забытых героев.