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Их имена навсегда остались в вечной мерзлоте - в Минске представили проект о погибших полярниках
Наша священная задача - помнить героев и передавать эту традицию молодому поколению. Так белорусские полярники отозвались о проекте "Память Антарктиды", который был представлен накануне в Минске. На встрече собрались сотрудники Национальной академии наук, полярники и их семьи. "Память Антарктиды" - это первая общемировая электронная база данных о людях, отдавших свои жизни при освоении самого холодного континента планеты. Проект основали российские коллеги и смогли привлечь к участию целый ряд стран мирового научного сообщества.
Только за 60-летнюю историю освоения Антарктики погибли более 80 советских, российских и белорусских полярников. Останки около десятка наших соотечественников покоятся на скалах Антарктиды. И очень символично, что проект реализован в Год исторической памяти.
Ольга Стефанова, автор проекта "Память Антарктиды" (Россия): Мы обнаружили, что такого мирового исследования о том, сколько всего людей погибло за время освоения Антарктиды, не существует. У каждой страны есть своя статистика, но обобщить это мы взялись впервые.
Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции: Вернуть, поднять на поверхность, освежить данные о тех полярниках, о которых мы говорим, что они согрели своими жизнями Антарктиду, которые вложили свою душу в освоение Антарктиды в нынешние и прошедшие времена - это наша обязанность, не может быть забытых героев.
Уже к середине августа, по заверению организаторов, проект "Память Антарктиды" выйдет в свет. Электронная версия появится в интернете по адресу memoryofantarctica.com. Однако база данных будет пополняться и в дальнейшем, поскольку шестой континент планеты хранит еще очень много тайн.
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