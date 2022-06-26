Их подвиг бессмертен - 22 июня масштабный митинг-реквием собрал у стен Брестской крепости тысячи людей

Важнейшая дата в нашей истории - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа отметила Беларусь на этой неделе. 81 год назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Брестская крепость первой приняла удар гитлеровских войск.

На ее уничтожение противник отводил всего несколько часов, но цитадель продержалась месяц. По традиции 22 июня ровно в четыре часа утра в Брестской крепости прошел масштабный митинг-реквием. Прийти на него посчитали своим долгом тысячи людей, в том числе и свидетели легендарной обороны.

Вдоль могил героев пронесли реликвию: знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Во время войны, рискуя жизнью, красноармейцы спрятали материю в одном из казематов цитадели. Пограничники спустили на воду Буга венки: в июне 41-го эти берега обстреливали нацисты, убивая советских солдат, которые пытались набрать хотя бы глоток воды.

Алые цветы в память о кровопролитных боях и жертвах Великой Отечественной войны усыпали центральную часть цитадели.

Мы приехали из Уфы, Республика Башкортостан. Приехали в Брестскую крепость, проделали путь около 3 тысяч километров. Почему приехали - у нас здесь земляки служили, именно 22 июня 1941 года Вадим Рахимов, участник митинга-реквиема (Россия)

Это трагическое утро стало отрывом от жизни всего не только белорусского народа - всего мира, когда началась война. Шаг, который страна сделала в свое время, дала основу в том числе и для развития нашего государства Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

На рассвете в крепости вновь прозвучали взрывы: на Кобринском укреплении прошла военная реконструкция. На ней воссоздали ключевые эпизоды обороны. В постановке задействовали раритетные машины, мотоциклы, танки и даже самолет.