Их просто бросили умирать - ужасающие обстоятельства трагедии на латвийской границе озвучил Госпогранкомитет

Пример той самой западной политики, что манит народы Азии и Африки к переселению в страны, которые так ярко и пестро рекламируют лучшую жизнь. Годами этим людям пытались навязывать "правильную демократию" и правильный образ жизни. Однако на деле все оказывается очередной европейской фальшью. И никакого там счастливого конца. Увы, исход совсем другой. Смертельный.

Каким нечеловеческим испытаниям подвергаются эти люди, можно только предположить. Череда гибели беженцев на границе пополняется все новыми именами. И все новыми зверствами "правильных демократизаторов". К злодеяниям Польши и Литвы присоединилась Латвия. Ужасающие обстоятельства второй по счету трагедии в наступившем году на латвийской границе сегодня озвучил Госпогранкомитет. Как доказательство - видео, на котором ни сильный мороз, ни отсутствие теплых вещей и еды не вызвали у пограничников ни малейшего человеческого сочувствия, ни желания помочь. Их просто бросили умирать. Марина Романовская продолжит.

Зверства, хладнокровие и равнодушие к человеческой жизни.Жестокость латвийских силовиков привела к очередным смертям беженцев.Подробнее в репортаже "Панорамы".

Европейская жестокость

Ночь с 9-го на 10-е января. Белорусские пограничники обнаружили тело мужчины африканской внешности. Рядом еще несколько беженцев, которые рассказали, что латвийские силовики проигнорировали их просьбу помочь умирающему человеку.





Такоехладнокровие и равнодушие к жизни людей поражает. Несмотря на то что мужчина фактически был при смерти и нуждался в срочной госпитализации, латвийские военные просто выбросили группу людей на границе. И под угрозой применения оружия обессиленных беженцев заставили пройти через ограждение.

Иностранцы пытались помочь товарищу самостоятельно. Но ему становилось хуже. К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков беженец не подавал признаков жизни.

Вот еще случай, который подтверждает, что европейские силовики и знать не хотят о гуманности. Тело еще одного беженца белорусский пограничный наряд обнаружил в нескольких метрах от заграждения, установленного на латвийской территории.

Характер следов на месте происшествия, а также демонтированная секция в заборе свидетельствуют о перемещении от латвийской территории на территорию Республики Беларусь. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Предварительная причина гибели мужчин - переохлаждение. Все обстоятельства выясняют следователи.

Особо отмечаем, что это уже не первый случай, когда иностранные силовики не оставляют даже малейшего шанса для выживания беженцев, отбирают личные вещи, продукты питания, документы и средства мобильной связи.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Белорусские медики оказывают помощь беженцу

Всю жестокость европейской демократии на себе испытал и этот мужчина из Шри-Ланки. Вместе с другом мечтали попасть во Францию. Латвийские военные, рассказывает, вели себя агрессивно. Беженцев даже не стали слушать и сразу же применили силу.





Мы двигались во Францию. Нас остановили военные. И сразу же стали жестоко обращаться с нами, было больно. Моего друга больше нет. Сейчас я на лечении, в больнице мне оказывают помощь. Я хотел жить в цивилизованной стране. На родине нет возможности заработать, люди бедно живут. Я просто хотел нормально жить. Зачем с нами так поступать? Беженец

Белорусские врачи сделали все возможное, чтобы спасти человека. Но на пути к мечте - жить в цивилизованной стране, о которой так часто слышал - он остался без стоп и пальцев рук.

Достаточно продолжительное время в мокрой обуви, а он был в кедах, в такой летней обуви, курточках простеньких. Потерял чувствительность. Тяжелый пациент. Вот так он пытался попасть в Европу и так получилось.

Сергей Макеев, врач-комбустиолог Витебской областной клинической больницы

Жестокость в отношении беженцев

Белорусско-польская граница, ноябрь 2021 г.

Тем временем "Черная книга выталкиваний", а это отчет европейских неправительственных и активистских организаций, работающих в сфере защиты прав человека, пополнился еще тремя странами: Польшей, Литвой и Латвией. В нем четкое описание, как на практике выглядят действия европейских стран по отношению к беженцам. Исследователи прямо говорят о применении пыток:чрезмерное применение силы, электрошокеры, огнестрельное оружие, бесчеловечное обращение при транспортировке.