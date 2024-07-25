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Их работа - самоотверженная борьба с опасными стихиями и помощь в беде. 25 июля - День пожарной службы Беларуси
Сегодня отмечается День пожарной службы Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником.
За 171 год белорусские спасатели совершили немало подвигов в самоотверженной борьбе с опасной стихией.
Каждые сутки на линии 101 и 112 поступает около 800 звонков. В половине случаев это боевые выезды. Еще 20 лет назад в огне погибало свыше тысячи человек, сегодня цифру удалось снизить более чем в два раза. В 6 раз уменьшилась детская гибель на пожарах. Это результат работы по предупреждениюи профилактике. Сегодня пожарная служба Беларуси - это не только высококвалифицированные специалисты, а еще и современное оснащение, которое помогает оказать помощь в любое время на земле, в воде и с воздуха. Современные вызовы требуют современных подходов. Вопросы переоснащения рассматриваются минимум раз в год.
Праздник ко Дню пожарной службы пройдет 27 июля в 10:00 в парке имени М. Горького
В эту субботу все свои возможности спасатели наглядно продемонстрируют на празднике в честь Дня пожарной службы в минском парке Горького. Мероприятия начнутся с возложения цветов к монументу Победы. Далее запланирована насыщенная развлекательная программа: праздничный концерт, парад плавательных средств, водное шоу, выставка раритетной пожарной техники. Желающие смогут примерить на себя роль спасателя. Для маленьких посетителей будут организованы детские интерактивные площадки. В этот же день на стадионе парка пройдет футбольный матч между сборными МЧС Беларуси и России.
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