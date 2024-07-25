Их работа - самоотверженная борьба с опасными стихиями и помощь в беде. 25 июля - День пожарной службы Беларуси

Каждые сутки на линии 101 и 112 поступает около 800 звонков. В половине случаев это боевые выезды. Еще 20 лет назад в огне погибало свыше тысячи человек, сегодня цифру удалось снизить более чем в два раза. В 6 раз уменьшилась детская гибель на пожарах. Это результат работы по предупреждениюи профилактике. Сегодня пожарная служба Беларуси - это не только высококвалифицированные специалисты, а еще и современное оснащение, которое помогает оказать помощь в любое время на земле, в воде и с воздуха. Современные вызовы требуют современных подходов. Вопросы переоснащения рассматриваются минимум раз в год.