Их задача - создавать комфорт и следить за порядком на каждом объекте Европейских игр

8 000 волонтеров по всей столице работают с 6 утра до 11 вечера, чтобы о спортивном форуме остались только приятные воспоминания. Они выполняют ту невидимую службу, которая необходима на любом празднике такого масштаба.



Говорят на разных языках, всегда знают, как пройти из пункта А в пункт Б, готовы оказать первую помощь. Наш корреспондент Юлия Гризунт узнала тонкости работы спортивных волонтеров.



День в волонтерском центре гребного канала начинается в 6 утра с планерки. А для руководителей пункта и того раньше - в 5:30.



Анна Малашенко - один из руководителей волонтерского центра в Заславле. Она отвечает за то, чтобы каждый вовремя пришел, вовремя поел, не перепутал свой пост. Анна каждый день организовывает работу 330 человек. Признается, что без трехлетнего опыта волонтерства не справилась бы с такой непростой задачей.



Чтобы стать волонтером Европейских игр, нужно было пройти конкурс и собеседование. Вакансии - самые разные. Одни должны разбираться в технике, другие знать языки, все без исключения хорошо ориентироваться на местности. Для адаптации на будущем месте работы нужна как минимум неделя.



Здесь - в Заславле - будут проходить соревнования по гребле на байдарках и каноэ. За медали поборются спортсмены из 37 стран. Соревнования начнутся только 25 июня. Но уже сегодня волонтеры работают, чтобы выстроить максимально комфортную инфраструктуру для спортсменов, болельщиков и журналистов.



А ведь о Европейских играх пишут статьи и снимают сюжеты журналисты из 50 стран. Работают на месте событий. А Владислава Панферова отвечает за то, чтобы в погоне за эксклюзивом репортеры не нарушали правила. За пару дней работы уже успела стать свидетелем нескольких форс-мажоров. То журналисты без аккредитации, то - без чувства такта. Мы встретили девушку по дороге на работу. Ее зона ответственности - соревнования по стрельбе из лука.



За порядком спортивного форума каждый день следят 8000 волонтеров. Еще 700 человек - в резерве и готовы по первому звонку надеть яркую форму и заступить на дежурство. А главное, вовремя придти на помощь любому участнику, чтобы яркие Игры для гостей не потускнели даже на сотую долю тона.