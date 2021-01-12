3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ильдар Степанов - самый молодой председатель сельсовета в Могилевской области
Главное в развитии Беларуси - это сами люди. Те, о которых говорят: они на своем месте. Это относится и к герою нашего следующего сюжета. В прошлом - молодежный лидер Круглянского района. А теперь под его руководством несколько десятков деревень и работа всех служб на селе. О самом молодом в Могилевской области председателе сельсовета - Андрей Ястребов.
За плечами - учеба в БГСХА, педуниверситет
Бывший молодежный лидер района начал с поиска общего языка с местными активистами
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП