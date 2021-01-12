Ильдар Степанов - самый молодой председатель сельсовета в Могилевской области

Главное в развитии Беларуси - это сами люди. Те, о которых говорят: они на своем месте. Это относится и к герою нашего следующего сюжета. В прошлом - молодежный лидер Круглянского района. А теперь под его руководством несколько десятков деревень и работа всех служб на селе. О самом молодом в Могилевской области председателе сельсовета - Андрей Ястребов.



