Ильхом Нематов: В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком уровне

В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком уровне - соблюдены как законы страны, так и международное право. Об этом во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой заявил глава международной миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов.



Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси 1 февраля. Долгосрочные наблюдатели посетили все территориальные комиссии, побывали на участках для голосования и сегодня отмечают высокую активность белорусов в первые дни досрочного голосования. Серьезных нарушений не обнаружено.



В основной день, 27 февраля, к наблюдению подключатся и краткосрочные наблюдатели. Итоги работы миссии наблюдателей от СНГ на референдуме в Беларуси подведут 28 февраля, после того, как результаты политической кампании озвучит ЦИК.

