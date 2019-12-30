Иллюминация Белтелерадиокомпании поддерживает праздничную атмосферу

В эти предновогодние и рождественские дни вся страна засияла праздничными огнями! Елки и световые композиции, витрины магазинов и проекции на зданиях, гирлянды на главных проспектах и улицах в спальных районах. Поддерживает атмосферу и Белтелерадиокомпания. Помимо праздничных эфиров здание на Макаенка, 9 украсило урбанистический пейзаж новой архитектурной подсветкой. Корпуса медиахолдинга усыпаны современными светодиодными приборами. К слову, все они белорусского производства. Около 250 прожекторов разных серий создают бело-голубое световое оформление. Оно может работать как по заданному сценарию в автоматическом режиме, так и при ручном управлении.