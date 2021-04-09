Илон Маск обучил обезьяну играть в видеоигры силой разума

Удивительные вещи продолжает творить Илон Маск. Его стратап Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры силой мысли. Это сделано при помощи нейронных чипов, которые вживили животному за 6 недель до эксперимента. Сначала обезьяну научили играть при помощи джойстика, потом его отключили. Но игра продолжилась уже силой разума, благодаря нейронным данным мозга, собранным у обезьяны чипом.