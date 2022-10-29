Илья Кароза, который брал интервью у Александра Лукашенко, принял присягу в Витебском кадетском училище

Первый раз присяга. Не знаю, как описать эти чувства. Строевая подготовка, первое время было тяжело. Еще голова не понимала, как. Сейчас более или менее собрался с мыслями. Мне кажется, как везде, надо все делать по-человечески и все будет хорошо.

Илья Кароза, кадет Витебского кадетского училища