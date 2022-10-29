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Илья Кароза, который брал интервью у Александра Лукашенко, принял присягу в Витебском кадетском училище
Новобранцы Витебского кадетского училища в торжественной обстановке приняли первую в жизни присягу. Это 75 ребят. В их числе и Илья Кароза, семья которого была вынуждена покинуть Латвию после записи интервью с Президентом Беларуси на "Славянском базаре". У себя на родине школьника и его семью затравили. Теперь они граждане Беларуси, а Илья получает образование в рядах кадетов.
Первый раз присяга. Не знаю, как описать эти чувства. Строевая подготовка, первое время было тяжело. Еще голова не понимала, как. Сейчас более или менее собрался с мыслями. Мне кажется, как везде, надо все делать по-человечески и все будет хорошо.
У меня оба родителя работают в структуре МВД, поэтому я тоже решил пойти по их стопам. Два месяца пролетели очень быстро. Тут очень нравится. Конечно, вначале было немного трудно, потому что оторваться от родителей, новая обстановка, но учителя и воспитатели очень помогали, и мы быстро тут освоились.
Витебскому кадетскому училищу - 10 лет. За годы работы более пятисот выпускников стали студентами вузов системы национальной безопасности.
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