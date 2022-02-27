Илья Кива о белорусах: Вы выстояли и вы заслуживаете сегодня называться победителями

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины: Я являюсь государственным служащим, управленцем, очень внимательно смотрю за развитием и жизнью нашей соседней братской страны Беларуси. Я вижу, как укреплена экономика, я вижу, как защищены социальные слои населения, и в данном случае я вижу прогресс, который происходит в вашей стране по отношению к улучшению жизни людей, а самое главное - защите национальных интересов. Вот же, что главное! И то, что в вашей стране, в Беларуси, сегодня готовится глобальная конституционная реформа - это еще один шаг к укреплению вашей государственности. Мы гордимся вашими достижениями и мы искренне рады тому, что у вас получается. Вы сумели противостоять вот этой западной машине уничтожения, которая совсем недавно, еще год назад хотела совершить переворот и захватить в вашей стране власть, чтобы уничтожить вашу страну. Вы выстояли и вы заслуживаете сегодня называться победителями.