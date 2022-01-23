Илья Кива: Стена на границе с Беларусью - очередной инструмент по отмыванию государственных денег

Пока Запад не может или не хочет обеспечивать защиту украинской демократии, Киев якобы под предлогом борьбы с мигрантами укрепляет свои границы. Украина продолжает возводить стену на границе с Беларусью. По мнению народного депутата Ильи Кивы, колючее заграждение не имеет никакого смысла, однако его строительство позволяет украинским властям отмывать деньги, тем более опыт в таких махинациях у Киева уже имеется. Так на возведении знаменитой стены с Россией из бюджета было украдено порядка 4 млрд гривен.