Ильяс уехал из Латвии после вступления страны в НАТО, а сегодня защищает Донбасс

Ильяс - друг Беларуси. Мама родом из Витебской области, папа - из Чечни. При этом сам он уроженец Латвии. После вступления страны в НАТО отказался служить американцам, уволился со службы и отправился в Ирландию. Сегодня защищает Донбасс. Об этом рассказала корреспондент АТН во второй серии цикла "Дети войны".

Я, когда принял решение ехать сюда, на Донбасс, мне очень многие вопрос задавали, ты же вроде в Европе жил, как ты принял решение ехать воевать? Когда я увидел, как гибнут дети, испорченные жизни, искалеченные, решил приехать и посвятить себя, насколько это возможно, освобождению.

Ильяс рассказал, что у него есть старший сын Муслим, дочка Мадина, дочка Ника и месяц назад в Донецке родился сын. Донецк, к слову, продолжают бомбить.

"Это след, который оставляет Европа, который оставляет НАТО. Я никак не говорю за украинский народ. Это оставляет фашизм. Мы заботимся о своих детях, о своих семьях, чтобы они жили уже в мире без нацизма на родной земле. Белорусы нам помогают. Есть такой фонд "Аллея ангелов в Ирландии", и уже третий груз сейчас собирается в Ирландии, который будет направлен через благотворительный фонд Беларуси Алексея Талая. Насколько можем, помогаем", - рассказал Ильяс.





Также он добавил, что, несмотря на то, что сам родился в Латвии, но сегодня Латвия - это филиал западного ада, фашизма, нацизма. И дальше уже некуда. Латвию саму надо освобождать. Чтоб народ Латвии встал с колен.