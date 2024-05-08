ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Имена 60 бойцов 11-й гвардейской стрелковой дивизии увековечили на братском захоронении под Оршей

Мы помним подвиг всех. Имена 60 бойцов 11-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта увековечили на братском захоронении под Оршей. Они погибли в июне 1944-го во время наступательной операции "Багратион". Стрелковая дивизия отличилась в Московской битве, участвовала в Курской, полностью выполнила свою задачу в Городокской операции. В июне 1944-го прорывала оборонительные рубежи противника в Оршанском районе. Поисковики проделали огромную работу, удалось найти родную племянницу рядового Гармаева. Она приехала почтить память героического родственника из Бурятии.

Раньше не была на белорусской земле, но решила поехать и своими глазами увидеть фамилию, имя, отчество своего родного дяди. Единственный брат моего отца. Наша бабушка всю жизнь его прождала.
Галина Намдакова, племянница Ц. Гармаева, жительница Улан-Удэ (Бурятия)
Нам понадобились архивные источники боевых донесений 11-й стрелковой дивизии, 11-й гвардейской армии. Все эти документы через райисполком были отправлены в Министерство обороны. И вот 60 человек, бойцов, которые реально здесь погибли, теперь увековечены. Серьезные бои здесь происходили. В планах - к 80-летию Победы увековечить еще более 200 бойцов в Лиозненском районе.
Василий Шатков, начальник службы УП "Витебскоблгаз"

Большинство из увековеченных на братском захоронении - стрелки и пулеметчики 27-го и 33-го стрелковых полков. Исследовательская работа на местах боевой славы продолжается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все