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Имена 60 бойцов 11-й гвардейской стрелковой дивизии увековечили на братском захоронении под Оршей
Мы помним подвиг всех. Имена 60 бойцов 11-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта увековечили на братском захоронении под Оршей. Они погибли в июне 1944-го во время наступательной операции "Багратион". Стрелковая дивизия отличилась в Московской битве, участвовала в Курской, полностью выполнила свою задачу в Городокской операции. В июне 1944-го прорывала оборонительные рубежи противника в Оршанском районе. Поисковики проделали огромную работу, удалось найти родную племянницу рядового Гармаева. Она приехала почтить память героического родственника из Бурятии.
Раньше не была на белорусской земле, но решила поехать и своими глазами увидеть фамилию, имя, отчество своего родного дяди. Единственный брат моего отца. Наша бабушка всю жизнь его прождала.
Нам понадобились архивные источники боевых донесений 11-й стрелковой дивизии, 11-й гвардейской армии. Все эти документы через райисполком были отправлены в Министерство обороны. И вот 60 человек, бойцов, которые реально здесь погибли, теперь увековечены. Серьезные бои здесь происходили. В планах - к 80-летию Победы увековечить еще более 200 бойцов в Лиозненском районе.
Большинство из увековеченных на братском захоронении - стрелки и пулеметчики 27-го и 33-го стрелковых полков. Исследовательская работа на местах боевой славы продолжается.
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