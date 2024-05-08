Имена 60 бойцов 11-й гвардейской стрелковой дивизии увековечили на братском захоронении под Оршей

Нам понадобились архивные источники боевых донесений 11-й стрелковой дивизии, 11-й гвардейской армии. Все эти документы через райисполком были отправлены в Министерство обороны. И вот 60 человек, бойцов, которые реально здесь погибли, теперь увековечены. Серьезные бои здесь происходили. В планах - к 80-летию Победы увековечить еще более 200 бойцов в Лиозненском районе.

Василий Шатков, начальник службы УП "Витебскоблгаз"