Имена авторов антибелорусского мятежа в документальном проекте "Беларусь против цветной революции"

Главным автором мятежа можно считать Майкла Капентера - старшего директора Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден. Он также работал в Белом доме в качестве советника по внешней политике вице-президента Джо Байдена, а также в Совете национальной безопасности в качестве директора по России.



Причины нелюбви к Беларуси и Лукашенко просты, он сам их назвал: "Как сказал Збигнев Бжезински, с Украиной Россия - империя, а без Украины - национальное государство. Это применимо и для Беларуси тоже".



Попытки госпереворота в Беларуси - в документальном фильме "Беларусь против цветной революции".



Первую серию документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию, смотрите здесь.





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