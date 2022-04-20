Имена победителей I республиканского "Конкурса молодежных инициатив" назвали в Минской городской ратуше

Основная идея конкурса заключается в поддержке молодежных инициатив для того, чтобы они дали конкретный результат. Очень важно, чтобы каждый из этих проектов был пронизан понимаемыми всеми нами ценностями: любовь к родной земле, стране, уважение к другим гражданам, процветание и благосостояние

Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси