3.37 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Имена победителей I республиканского "Конкурса молодежных инициатив" назвали в Минской городской ратуше
Вовлечь подрастающее поколение в творческую деятельность и раскрыть их потенциал. Имена победителей I республиканского "Конкурса молодежных инициатив" назвали в Минской городской ратуше. Он стартовал в ноябре прошлого года по предложению БРСМ. На проект подали около полутысячи заявок по следующим номинациям: "Патриотическое воспитание", "Благотворительная поддержка", "Развитие социальной инфраструктуры". По итогам конкурсная комиссия определила 18 лучших инициатив из всей страны.
Ребята проявили очень высокую активность. Это не только 493 заявки, это прежде всего 493 команды молодых лидеров, которые хотят собственными усилиями развивать регионы, инфраструктуру, образовательные площадки, способствующие развитию молодежных инициатив.
Основная идея конкурса заключается в поддержке молодежных инициатив для того, чтобы они дали конкретный результат. Очень важно, чтобы каждый из этих проектов был пронизан понимаемыми всеми нами ценностями: любовь к родной земле, стране, уважение к другим гражданам, процветание и благосостояние
Члены детской палаты пионерии Бобруйска выдвинули инициативу о создании мультифункциональной площадки для занятий экстремальными видами спорта, постройка которой планируется в густонаселенном районе города, что обеспечит ее доступность и популярность. Безусловно, молодежь заинтересована в этих видах спорта: это и скутеринг, и роллерблейдинг.
БРСМ, помимо 18 победителей, поддержит еще 24 проекта путем привлечения спонсоров, ресурсов и небезразличных компаний и организаций.
Спектр молодежных инициатив достаточно широк - от форумных площадок до волонтеров кибербезопасности.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Летящий аист или открытая книга. Узнали, каким будет новый международный выставочный центр в Минске
Наталья Кочанова о развитии регионов Беларуси: Мы абсолютно на правильном пути
Объективно оценивать процесс. Миссия наблюдателей СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси
На конференции в Минске ученые отметили феномен развития белорусской государственности
В мире
Все
В Латвии проходит масштабная проверка боеготовности армии. В Минобороны сообщили о цели мероприятий
Действующий президент Грузии вновь отказалась сдать мандат после 29 декабря
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с неонацизмом
Власти США проверяют Маска и SpaceX в нарушении протоколов о гостайне
Регионы
Все
Происшествия
Все