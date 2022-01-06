Имена тех, кто уничтожал следы нацистских преступлений, и эксклюзивные кадры - в "Главном эфире"

Удалось выявить несколько документов, которые говорят о том, что, например, при проведении акции 1005 в районе Бобруйска был специальный приказ коменданта города - генерал-майора Гамана. Если это действительно так, то здесь встает вопрос об участии вермахта в этой акции. Да, документ требует изучения. Но у нас уже есть повод задуматься. Если раньше все безапелляционно указывало на то, что это СД и СС делало, то сейчас у нас есть возможность продолжить исследование, и нам удастся найти документы, которые подтверждают участие вермахта.

Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны - это спланированная и организованная система, разработанная Третьим рейхом еще до июня 1941 года.Документальные подтверждения нацистских преступлений - сотни томов архивных дел. Беларусь в годы оккупации пострадала как ни одна другая страна в мире. Мы потеряли каждого третьего жителя. Людей морили голодом, травили газом, закапывали живыми и живьем бросали в огонь. У нас былиуничтожены более 9 с половиной тысяч населенных пунктов. Действовали сотни лагерей смерти, гетто и шталагов.А в 1943-м нацисты стали заметать следы. На территории Беларуси проходила сверхсекретная операция "Тысяча пять" по уничтожению следов нацистских преступлений. Уже мертвых людей извлекали из могил и сжигали в печах, превращая в пепел. Документального сопровождения нацисты практически не вели. О ней знало лишь высшее руководство Германии.Кадры, которые снимали нацисты. Их видели только участники Нюрнбергского процесса. Уничтожение гражданского населения газом. Секретная операция Т4. В Беларуси она проводилась в Могилеве и в Минске.Эксклюзивные кадры мы покажем в это воскресенье в " Главном эфире" и назовем имена тех, кто уничтожал следы нацистских преступлений.