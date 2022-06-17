Имена "Врачей года - 2021" назвали во Дворце Республики

В преддверии их профессионального праздника во Дворце Республики назвали имена "Врачей года". Чтобы определить лучших медиков, кандидатов рассматривали из разных учреждений здравоохранения страны. Выбор сложный, ведь все они ежедневно спасают десятки жизней. В итоге 20 лауреатов и 5 обладателей почетного титула "Врач года" в номинациях: "Терапевт", "Акушер-гинеколог", "Педиатр", "Врач общей практики". Лучшим хирургом признан Алексей Часнойть. Самый известный его пациент, за жизнь которого сражались месяцами, - юный Герой Беларуси - Роман Когодовский.



Алексей Часнойть, декан хирургического факультета БелМАПО, руководитель Республиканского ожогового центра:

Огромная радость и удовольствие в том, что твоя работа так высоко оценена. А во-вторых, это накладывает высокую ответственность на последующие все годы. В моей специальности комбустиологии за последние десятилетия, конечно, много чего поменялось: высокотехнологичные методы лечения, в том числе и применение клеточных технологий, лазерной технологии. Все это пришло в мою специальность. Поэтому мы идем в ногу со временем, соответствуем мировому уровню.

Ко Дню медика и к 103-летию системы здравоохранения Беларуси врачам за особые заслуги вручили благодарности от Совета Республики и грамоты от Совета Министров.