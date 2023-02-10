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Именитое лицо белорусской оппозиции спортсменка Надежда Остапчук больше не хочет революции

Самое именитое лицо оппозиции - спортсменка Надежда Остапчук - разочаровалась в своих лидерах (координационном совете) и больше не хочет революции.

Ранее она не просто публично осуждала государственную политику Беларуси, но и финансировала оппонентов власти. О своем решении поменять взгляды Остапчук рассказала в проекте "Марков. Ничего личного". Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы по толканию ядра развеяла миф о ее якобы предпочтениях БЧБ-символики и рассказала о своей реакции на указ Президента о тех, кто хочет вернуться домой. Спортсменка убеждена - ошибки признавать никогда не поздно.

Фото:БелТА

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