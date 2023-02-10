Именитое лицо белорусской оппозиции спортсменка Надежда Остапчук больше не хочет революции

Ранее она не просто публично осуждала государственную политику Беларуси, но и финансировала оппонентов власти. О своем решении поменять взгляды Остапчук рассказала в проекте "Марков. Ничего личного". Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года, чемпионка мира и Европы по толканию ядра развеяла миф о ее якобы предпочтениях БЧБ-символики и рассказала о своей реакции на указ Президента о тех, кто хочет вернуться домой. Спортсменка убеждена - ошибки признавать никогда не поздно.