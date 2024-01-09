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Ими гордится страна - церемония вручения премий Президента Беларуси "За духовное возрождение" во Дворце Республики
Государство видит и ценит тех, кто живет и работает во благо белорусов и своей страны.
Во Дворце Республики состоялась церемония вручения премий Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства, а также "Белорусский спортивный Олимп". Всех лично сегодня чествует Президент. Александр Лукашенко акцентировал особое внимание на том, что глубокое уважение к народной культуре - это вопрос национального достоинства.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мы формируем будущее Беларуси, сохраняя наше культурное достояние, возрождая старинные традиции народного мастерства и творчества в фестивалях и праздниках, давая новую жизнь шедеврам высокого искусства, встречая первыми появившихся на свет малышей, воспитывая подрастающее поколение на исконных духовных ценностях, проявляя милосердие и принимая участие в судьбе соотечественников, нуждающихся в особой опеке, поднимаясь во славу Родины на спортивный Олимп, помогая покорить эту вершину своим воспитанникам, освещая победы наших атлетов в средствах массовой информации.
Белорусы - созидатели по своей сути. Высоких наград удостоены трудовые и творческие коллективы. За личный вклад в укрепление духовных ценностей, моральных традиций белорусского народа и патриотического воспитания молодежи отмечены представители различных профессий.
Среди них и наши коллеги - специальный корреспондент отдела спортивных новостей АТН Анна Эйсмонт cтала лауреатом премии "Белорусский спортивный Олимп". А Белтелерадиокомпании (вместе с Белорусским телеграфным агентством и Генпрокуратурой) присуждена специальная премия за значительный вклад в сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: Большая честь, спасибо главе государства за оценку работы нашей компании. У нас тройственный союз - Генеральная прокуратура, БЕЛТА и Белтелерадиокомпания. Очень важная тема - геноцид белорусского народа. Я очень часто говорю о нем в своей передаче (ред. "Клубе редакторов"). Эта тема, о которой мы мало говорили в силу определенных причин на протяжении десятилетий. Были толерантны, здесь не хотели обижать украинцев, прибалтов, там европейцев не хотели обижать. Но после того как посмотрели, что они готовы с нами сделать, и когда маски были сброшены, пришлось людям рассказать. Ужасающие вскрываются вещи до сих пор.
Игуменья Анфиса,настоятельница Свято-Покровского женского монастыря г. Толочина: Если будет человек любить Родину, любить все, что создал Господь, и понимать, что не все дозволено, тогда это будет возрождение во всех сферах.
Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы: Мы расцениваем эту награду как оценку многотысячного коллектива, который трудится над Александрией.
Эти люди не смотрят на часы, они готовы тратить личное время ради общего блага. Они и есть Беларусь, и ими гордится страна. Полную версию церемонии награждения смотрите сразу после "Панорамы".
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