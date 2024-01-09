Ими гордится страна - церемония вручения премий Президента Беларуси "За духовное возрождение" во Дворце Республики

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: Большая честь, спасибо главе государства за оценку работы нашей компании. У нас тройственный союз - Генеральная прокуратура, БЕЛТА и Белтелерадиокомпания. Очень важная тема - геноцид белорусского народа. Я очень часто говорю о нем в своей передаче (ред. "Клубе редакторов"). Эта тема, о которой мы мало говорили в силу определенных причин на протяжении десятилетий. Были толерантны, здесь не хотели обижать украинцев, прибалтов, там европейцев не хотели обижать. Но после того как посмотрели, что они готовы с нами сделать, и когда маски были сброшены, пришлось людям рассказать. Ужасающие вскрываются вещи до сих пор.