Иммунизация диких животных стартовала в Беларуси. Для распространения вакцины используют авиацию

Предотвратить распространение опасного вируса. Стартовала весенняя кампания по иммунизации диких животных. Задача - распространить съедобные приманки на территории лесного фонда страны. Брикеты содержат вакцину, которая поможет животным защититься от заболевания. В масштабной кампании специалисты используют авиацию (в среднем по три вылета в день). Это позволяет максимально быстро распространить лекарства.

В Молодечненском районе последнюю подготовку перед полетом проходят 4 специальных самолета. На борт загружают лекарство от бешенства для обитателей белорусских лесных массивов.

Иммунизация с воздуха - пока самый эффективный способ сохранить здоровье хищников (лисиц, волков и других плотоядных). Полеты позволят покрыть большую площадь лесфонда всего за 3 часа. Дальше заправка и следующий вылет. Процесс будет длиться на протяжении месяца, чтобы облететь места наибольшей концентрации животных.

Вакцина хранится в боксах-рефрежераторах. Постоянная температура поддерживается на уровне минус 20 градусов по Цельсию. Такой мороз обеспечивает сохранность лекарства в течение нескольких дней.

Препарат в виде капсулы помещен в съедобную приманку с характерным запахом, которая привлекает хищников.

Сразу после взлета начинается процесс распространения вакцины с высоты. Специалисты сбрасывают приманки точно по составленной карте. Это позволяет затем держать на контроле обработанный участок.

В блистере содержится живой вирус бешенства в микродозе. Поедая приманку, животное получает необходимую прививку, организм зверя на долгое время будет защищен от опасного заболевания.

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Александр Ляховский, директор унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт БиоФарм": "В основе вакцины основе лежит международный признанный вирус бешенства. Эффективность в том, что вакцина в течение 7 суток, находясь на разбросанной территории, не теряет свою активность".

Антивирусные бригады сейчас работают в Минской, Брестской, Гомельской и Гродненской областях. В этих регионах чаще всего фиксируют нападения инфицированных диких животных на человека. Однако с каждым годом это значение снижается.

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Игорь Дорофейчик, заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия: "Если даже сравнить 2018 год, то порядка тысячи случаев было. И взять 2024 год, то мы имеем порядка 300 случаев. Т.е., картина, безусловно, улучшается. Безусловно, данные работы надо проводить".

Медики обращают внимание, что если избежать встречи с инфицированным животным в лесу не удалось, после укуса необходимо срочно обратиться к врачу.

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Артем Володько, врач-хирург 6-й Центральной районной поликлиники Ленинского района Минска: "Если мы говорим, что это все-таки дикое животное укусило, тогда мы относимся к нему с наибольшей опасностью. Это самая сильная категория повреждения. И человеку проводится вакцинация. Во-первых, это антирабическая вакцина. И прививают иммуноглобулином. Человека госпитализируют".

Вакцинация против бешенства домашних питомцев может проводиться круглый год. Ежегодная профилактическая вакцинация против бешенства обязательна для всех собак, кошек и других плотоядных. Это мера для обеспечения безопасности не только животных, но и их хозяев.