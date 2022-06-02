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Импортозамещение - Ботанический сад Минска будет поставлять растения для озеленения столицы
Импортозамещение для белорусских предприятий разной направленности. Ботанический сад Минска будет поставлять растения для озеленения столицы. Раньше семена однолетних культур покупали в Польше и Нидерландах. И уже с этого сезона озеленители постепенно начнут переход с однолетних травянистых культур на многолетние. Какую для этого технологию предлагают в Ботаническом саду, расскажет Юлия Хмель.
Это лаборатория биотехнологического комплекса Центрального ботанического сада. Здесь развивают современную технологию in vitro - размножение растительных культур микрочеренками. Прежде чем растение попадет к заказчику, оно проходит долгий кропотливый процесс.
Это большой кусок научной работы. И помещаем на эти питательные среды. На этих средах, содержащих соли, фитогормоны, сахарозы, растения начинают развиваться и дают начало новому маленькому побегу. Эти побеги потом черенкуют в специальных стерильных условиях и высаживают опять на такие же питательные среды.
Преимущество этой технологии в том, что саженцы по ней можно получать круглый год. Так, в маленькой 200-граммовой колбе на специальной основе выращивают от 30 до 50 микросаженцев. Это позволяет быстро и массово размножать востребованные культуры (видео).
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