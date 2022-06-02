Импортозамещение - Ботанический сад Минска будет поставлять растения для озеленения столицы

Это большой кусок научной работы. И помещаем на эти питательные среды. На этих средах, содержащих соли, фитогормоны, сахарозы, растения начинают развиваться и дают начало новому маленькому побегу. Эти побеги потом черенкуют в специальных стерильных условиях и высаживают опять на такие же питательные среды.

Вероника Филипеня, заведующая отделом Центрального ботанического сада НАН Беларуси