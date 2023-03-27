Импортозамещение, микроэлектронику и космические планы обсудили на союзном Совмине в Москве

Беларусь и Россия нацелены на активную экономическую интеграцию. Сегодня акцент сделан на кооперации в промышленности и комфортной логистике для наших грузов. Об этом говорили в Москве на заседании союзного Совмина. В ответ на западные санкции две страны приняли скоординированные меры, направленные на укрепление экономики. И такая слаженная работа будет продолжена. Все подробности рассказала Светлана Лукьянюк.

Союзный Совмин стартовал в Москве с переговоров один на один. Премьеры Беларуси и России решили детально обсудить повестку. Здесь, в кулуарах Дома правительства, говорят, что этот узкий формат по времени будет длиться дольше, чем широкий. Уж если решение найдено на уровне глав правительств, то дальше обсуждение пойдет ритмичней. А чтобы двигаться, а не буксовать, понятно - нужно выполнять договоренности. Декабрьская встреча президентов в Минске определила план работы для кабминов двух стран. И важно, чтобы результаты почувствовали субъекты хозяйствования. Это равные условия и возможности.

Союзные программы выполнены на 75 %





Хорошая подготовка позволила уложиться в отведенный тайминг. Накануне приезда в Москву в белорусском Совмине отмечали, что будут обсуждаться важные вопроса для двухсторонних отношений. Ключевое - это союзные программы. Выполнены они на 75 %. 8 из них реализованы полностью. Страны уверены, что нам подвластны и космические технологии. Активно работаем над созданием совместного спутника.

Принято решение создать совместный спутник 035. Все вопросы согласованы, уже есть эскизный проект. Петр Витязь, начальник управления НАН Беларуси

О скоростях сегодня говорили относительно не только космоса. Обе страны не первый год держат санкционный удар. Вместе, понятно, легче и эффективней. Экономика не обвалилась, валюта не обесценилась. Предприятия работают. Это тот самый случай, когда вызовы и цели объединяют.

Комфортная логистика

Постоянно корректируется правовая база. Да, остаются и спорные пока моменты. Но сделано уж точно немало. Товарооборот в 2022 году рекордный - 50 млрд долларов. Поставки из Беларуси выросли на 40 %. В январе-феврале эти тенденции сохраняются. Расчеты за энергоносители идут в российских рублях. Утверждена и формула ценообразования на нефть и газ.

Мы уверенно идем по пути союзного строительства, отметит Роман Головченко. Получилось сделать и экономически выгодной логистику. Много соглашений подписано, есть и новые.





Мы достигли договоренностей с нашими коллегами, что будут еще определенные подвижки в стоимости в первую очередь железнодорожных перевозок. Мы работаем с 20 российскими портами, имеем достаточно привилегированные тарифы, поэтому в этом плане все в порядке. Сейчас, наверно, можно сказать о том, что основные системные вопросы решены. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

То, в чем мы сильны и преуспеваем, так это промышленность. Есть знания, опыт и производственная база. И это уж точно помогает заменить выпавшие импортные детали и комплектующие.

Уверен, совместные инициативы принесут практическую отдачу, помогут создать новые рабочие места и выпустить широкую номенклатуру передовой продукции с использованием собственного оборудования, техники и комплектующих. Это важно в достижении независимости от иностранных решений, и что не менее важно для обеспечения стабильной деятельности наших предприятий. Михаил Мишустин, председатель правительства России

Свои микросхемы





Сейчас особый акцент на микроэлектронику. Уже сегодня все импортные поставки микросхем заместили. Российский кредит в 10 млрд рублей уже работает на "Планаре" и "Интеграле". До 2030 года объемы выпуска продукции там вырастут втрое.

Вообще промышленный блок - то, о чем спорили на союзном Совмине. Главное - все документы подписаны, новых не стоит порождать. Необходимо ускориться и в части признания технологических операций. Это работа для министерств промышленности. Все это позволит нашей продукции прирастать в объемах на российском рынке, попав в программы субсидирования. А для минфинов важно взаимодействие в финансово-кредитной сфере.

Мы работаем по рефинансированию наших долгов. Этот вопрос - один из тех, которые надо дорабатывать. Быстро это чисто технически не решается, готовятся соглашения и реализуются. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Договоренности по грузоперевозкам

Сейчас решается вопрос и по грузоперевозкам для отечественных компаний внутри России. Это чтобы, доставив груз из Беларуси в российский регион, наши машины не возвращались пустыми, а могли перевести товар в другую область на территории страны-соседки. Пока правовая база не позволяет, но договоренность есть, и мы настаиваем, чтоб решение было принято быстрее.

Российские коллеги пока предлагают чуть более поздний срок вступления в силу договоренностей. По крайней мере, если в конце прошлого года у нас еще не было понимания, как это будет работать, то сейчас оно есть. Мы продолжаем дискуссию относительно сроков вступления этого решения в силу. То же касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси