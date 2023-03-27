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Импортозамещение, микроэлектронику и космические планы обсудили на союзном Совмине в Москве
Беларусь и Россия нацелены на активную экономическую интеграцию. Сегодня акцент сделан на кооперации в промышленности и комфортной логистике для наших грузов. Об этом говорили в Москве на заседании союзного Совмина. В ответ на западные санкции две страны приняли скоординированные меры, направленные на укрепление экономики. И такая слаженная работа будет продолжена. Все подробности рассказала Светлана Лукьянюк.
Союзный Совмин стартовал в Москве с переговоров один на один. Премьеры Беларуси и России решили детально обсудить повестку. Здесь, в кулуарах Дома правительства, говорят, что этот узкий формат по времени будет длиться дольше, чем широкий. Уж если решение найдено на уровне глав правительств, то дальше обсуждение пойдет ритмичней. А чтобы двигаться, а не буксовать, понятно - нужно выполнять договоренности. Декабрьская встреча президентов в Минске определила план работы для кабминов двух стран. И важно, чтобы результаты почувствовали субъекты хозяйствования. Это равные условия и возможности.
Союзные программы выполнены на 75 %
Хорошая подготовка позволила уложиться в отведенный тайминг. Накануне приезда в Москву в белорусском Совмине отмечали, что будут обсуждаться важные вопроса для двухсторонних отношений. Ключевое - это союзные программы. Выполнены они на 75 %. 8 из них реализованы полностью. Страны уверены, что нам подвластны и космические технологии. Активно работаем над созданием совместного спутника.
Принято решение создать совместный спутник 035. Все вопросы согласованы, уже есть эскизный проект.
О скоростях сегодня говорили относительно не только космоса. Обе страны не первый год держат санкционный удар. Вместе, понятно, легче и эффективней. Экономика не обвалилась, валюта не обесценилась. Предприятия работают. Это тот самый случай, когда вызовы и цели объединяют.
Комфортная логистика
Постоянно корректируется правовая база. Да, остаются и спорные пока моменты. Но сделано уж точно немало. Товарооборот в 2022 году рекордный - 50 млрд долларов. Поставки из Беларуси выросли на 40 %. В январе-феврале эти тенденции сохраняются. Расчеты за энергоносители идут в российских рублях. Утверждена и формула ценообразования на нефть и газ.
Мы уверенно идем по пути союзного строительства, отметит Роман Головченко. Получилось сделать и экономически выгодной логистику. Много соглашений подписано, есть и новые.
Мы достигли договоренностей с нашими коллегами, что будут еще определенные подвижки в стоимости в первую очередь железнодорожных перевозок. Мы работаем с 20 российскими портами, имеем достаточно привилегированные тарифы, поэтому в этом плане все в порядке. Сейчас, наверно, можно сказать о том, что основные системные вопросы решены.
То, в чем мы сильны и преуспеваем, так это промышленность. Есть знания, опыт и производственная база. И это уж точно помогает заменить выпавшие импортные детали и комплектующие.
Уверен, совместные инициативы принесут практическую отдачу, помогут создать новые рабочие места и выпустить широкую номенклатуру передовой продукции с использованием собственного оборудования, техники и комплектующих. Это важно в достижении независимости от иностранных решений, и что не менее важно для обеспечения стабильной деятельности наших предприятий.
Свои микросхемы
Сейчас особый акцент на микроэлектронику. Уже сегодня все импортные поставки микросхем заместили. Российский кредит в 10 млрд рублей уже работает на "Планаре" и "Интеграле". До 2030 года объемы выпуска продукции там вырастут втрое.
Вообще промышленный блок - то, о чем спорили на союзном Совмине. Главное - все документы подписаны, новых не стоит порождать. Необходимо ускориться и в части признания технологических операций. Это работа для министерств промышленности. Все это позволит нашей продукции прирастать в объемах на российском рынке, попав в программы субсидирования. А для минфинов важно взаимодействие в финансово-кредитной сфере.
Мы работаем по рефинансированию наших долгов. Этот вопрос - один из тех, которые надо дорабатывать. Быстро это чисто технически не решается, готовятся соглашения и реализуются.
Договоренности по грузоперевозкам
Сейчас решается вопрос и по грузоперевозкам для отечественных компаний внутри России. Это чтобы, доставив груз из Беларуси в российский регион, наши машины не возвращались пустыми, а могли перевести товар в другую область на территории страны-соседки. Пока правовая база не позволяет, но договоренность есть, и мы настаиваем, чтоб решение было принято быстрее.
Российские коллеги пока предлагают чуть более поздний срок вступления в силу договоренностей. По крайней мере, если в конце прошлого года у нас еще не было понимания, как это будет работать, то сейчас оно есть. Мы продолжаем дискуссию относительно сроков вступления этого решения в силу. То же касается и тарифов на аэронавигационное обслуживание.
В этом году на союзном треке и юбилейный, десятый Форум регионов в Уфе. Вообще сотрудничество с российскими областями набирает обороты. Как раз после завершения переговоров в Москве делегация правительства отправилась в Волгоград.
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