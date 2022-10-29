Импортозамещение - многие новинки сделаем в кооперации с россиянами и партнерами по ЕАЭС

Вопросом номер один для нашей экономики остается импортозамещение. Эту задачу Президент ставит перед правительством и реальным сектором не первый год. Недавние события подтверждают целесообразность и актуальность таких решений. Импортозамещение - залог безопасности нашей страны и своеобразная "прививка" в санкционное время. Это касается всех сфер: от продуктов питания и одежды до медицины, бытовой химии и машиностроения. Так, например, до конца года будет завершена разработка масштабного проекта по литейному производству. В стране должно быть организовано и производство запчастей для импортного оборудования,а также необходимых комплектующих.Кроме этого, до конца года глава государства поручилналадить в стране производство своей упаковки для продуктов питания.Сейчас особое внимание местным сырьевым ресурсам и удлинению технологических цепочек,а также развитию компетенций в нашей науке.Многие новинкистараемся делать в кооперации с россиянами и партнерами по ЕАЭС.