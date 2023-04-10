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Импортозамещение на практике. Грунт на базе отечественного торфа позволяет получать хороший урожай грибов
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Новые направления для сельского хозяйства и пример импортозамещения. В Беларуси разработали специальный грунт для выращивания грибов, который раньше приобретали по импорту. Активно развиваются и экспортные маршруты. Белорусские торфобрикетные заводы по итогам года экспортировали более 250 тысяч тонн продукции на 21 миллион долларов, а наше природное черное золото востребовано в 15 странах. В конце апреля начнется очередной сезон добычи торфа.
Все организации Белтопгаза готовы к новому сезону добычи торфа. Мы реализовали импортозамещающий проект на нашем предприятии "Березовское" - это новый цех по производству покровных материалов для выращивания шампиньонов. Мы нашли партнера и на базе отечественного торфа создали рецептуру, применили и сегодня получили достойный урожай грибов. Произвели свыше 4 000 тонн данной продукции. По году планируем выйти на 20 000, а в перспективе на 40 000 тонн.
В производственном объединении "Белтопгаз" 15 предприятий. В этом сезоне они планируют добыть 2 миллиона 300 тысяч тонн торфа. Из этого объема выпустят миллион 200 тысяч тонн разнообразной готовой продукции.