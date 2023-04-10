Импортозамещение на практике. Грунт на базе отечественного торфа позволяет получать хороший урожай грибов

Все организации Белтопгаза готовы к новому сезону добычи торфа. Мы реализовали импортозамещающий проект на нашем предприятии "Березовское" - это новый цех по производству покровных материалов для выращивания шампиньонов. Мы нашли партнера и на базе отечественного торфа создали рецептуру, применили и сегодня получили достойный урожай грибов. Произвели свыше 4 000 тонн данной продукции. По году планируем выйти на 20 000, а в перспективе на 40 000 тонн.

Алексей Кушнаренко, гендиректор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Национального собрания Беларуси