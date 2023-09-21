Импортозамещение в отрасли металлургии: В Могилеве презентовали инновационный проект

Это лаборатория, которая будет изучать, которая будет производить опытные образцы. Но а дальше - эту технологию надо передавать в промышленный сектор. Возможно это будет на Оршанском инструментальном заводе, и производить то количество пластин, которое необходимо для нашей промышленности.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси