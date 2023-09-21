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Импортозамещение в отрасли металлургии: В Могилеве презентовали инновационный проект
Институт технологии металлов Национальной академии наук представил в Могилеве инновационный проект по выпуску отечественной твердосплавной продукции - инструментов для станков. В перспективе технология позволит полностью отказаться от импорта в данной сфере. Ежегодно машиностроительные заводы тратят на закупку инструментов свыше 70 млн рублей. Первые отечественные образцы уже превзошли по качеству иностранные аналоги.
Это лаборатория, которая будет изучать, которая будет производить опытные образцы. Но а дальше - эту технологию надо передавать в промышленный сектор. Возможно это будет на Оршанском инструментальном заводе, и производить то количество пластин, которое необходимо для нашей промышленности.
Второй этап проекта, который уже согласован и в НАН, и в Могилевском облисполкоме, мы будем осуществлять переработку с отходов твердосплавного лома, делать порошок, а из него спекать пластины. Так называемый рециклинг. Т.е. на собственном сырье будем обеспечивать собственную экономическую безопасность - промышленную - нашей машиностроительной отрасли.
Проект удалось реализовать, в том числе благодаря поддержке инновационного фонда Могилевского облисполкома. В перспективе - производство на основе переработки лома и выпуск инструментов с прочным покрытием.
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