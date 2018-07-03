3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Импровизированная выставка военной техники прошла на проспекте Машерова
Уже через 15 минут после завершения театрализованного представления, которое прошло в рамках торжественного парада, военная техника вновь вернулась на проспект Машерова, к стеле "Минск - город-герой", но уже для того, чтобы в прямом смысле слова стать ближе к каждому жителю Беларуси. Реактивные системы залпового огня "Полонез", "Смерч", зенитно-ракетные комплексы "Оса", "Тор-М2","С300", танки, гаубицы. На импровизированной выставке боевых единиц под открытым небом каждый смог сфотографироваться с машинами, узнать их технические характеристики и даже поговорить с экипажем.
Министерство обороны впервые организовало подобную выставку 3 июля в прошлом году. Отметим важную деталь - все образцы военной техники были модернизированы либо разработаны отечественной оборонной отраслью и предприятиями наших союзников.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
Украинский кризис используется Западом как инструмент политического давления - Рекеда
Беларусь очень интересна для ключевых стран БРИКС - политолог
"Мир на пути к катастрофе". Эксперты обсуждают COP29 в Баку
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП