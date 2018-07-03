Импровизированная выставка военной техники прошла на проспекте Машерова

Уже через 15 минут после завершения театрализованного представления, которое прошло в рамках торжественного парада, военная техника вновь вернулась на проспект Машерова, к стеле "Минск - город-герой", но уже для того, чтобы в прямом смысле слова стать ближе к каждому жителю Беларуси. Реактивные системы залпового огня "Полонез", "Смерч", зенитно-ракетные комплексы "Оса", "Тор-М2","С300", танки, гаубицы. На импровизированной выставке боевых единиц под открытым небом каждый смог сфотографироваться с машинами, узнать их технические характеристики и даже поговорить с экипажем.