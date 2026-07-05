Власти Великобритании выделяют огромное количество денег на украинскую войну и милитаризацию, совершенно не задумываясь и не заботясь при этом о собственных гражданах, о рабочем классе.

Почему правительство страны так относится к людям и почему Кир Стармер покидает пост премьер-министра, мнением поделился в "Актуальном интервью" Имтиаз Ахмад, заместитель председателя Рабочей партии Великобритании.

Собеседник обратил внимание, что считает рабочим классом всех, независимо от того, сколько зарабатывает человек - 10 фунтов или 100 млн фунтов. "Если вы меняете свое время на деньги, вы рабочий класс. Так что, кроме короля, все относятся к рабочему классу", - пояснил он.

Имтиаз Ахмад подчеркнул, что у его партии есть твердое убеждение - Великобритания не должна отправлять миллионы фунтов в чужие страны для ведения чужой войны, в то время когда страдают свои пожилые люди от невозможности позволить оплатить отопление, обогреть дом и купить еду, когда умирают дети из-за сырости в домах, когда служба здравоохранения близка к краху. "Мы должны оставлять деньги дома, а не отправлять их за границу. Когда дело доходит до расходов внутри страны, власти начинают говорить об отсутствии денег из-за иммигрантов. Но тут же поворачиваются к Владимиру Зеленскому и сообщают: "Сэр, 5 млрд фунтов в год вы можете получать гарантированно". Это очень лицемерно, но общественность видит все как есть, и непопулярность Кира Стармера, его уход в отставку - часть этой проблемы", - видит ситуацию зампредседателя Рабочей партии Великобритании.

Кстати, во время недавнего конфликта США, Израиля с Ираном Стармер повел себя, мягко сказать, неожиданно и заявил об отказе помогать президенту США Дональду Трампу в этой войне. Имтиаз Ахмад прояснил данную ситуацию: Лейбористская партия традиционно опиралась на голоса рабочего класса и работала с голосами мусульман, которые составляли крупный электоральный ресурс, однако война в Палестине нанесла огромный ущерб избирательным кампаниям Стармера. Он знал о своем близком уходе и осознавал от этого ускорение процесса.

"Он подумал, как может спастись. Да, он сообщил о невмешательстве в конфликт, но разрешил пользоваться британскими авиабазами и заправляться бомбардировщикам в Великобритании. Люди не глупы, соцсети показали все как есть, и его популярность упала еще ниже", - подытожил Имтиаз Ахмад.

Главное фото: ТАСС