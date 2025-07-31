Имущественные налоги в Беларуси в 2025 году: когда платить, а кому не придут извещения

Белорусам в 2025 году нужно уплатить имущественные налоги не позднее 17 ноября. С учетом прироста объектов недвижимости и покупки транспортных средств ожидается, что количество таких плательщиков превысит 3 млн 600 тыс. человек.

Сейчас налоговые органы заканчивают исчисление имущественных налогов. В начале августа извещения будут переданы для направления по почте и выгружены в личные кабинеты плательщиков. Все извещения будут разосланы плательщикам в срок не позднее 1 октября.



Сумму налогов можно разделить на несколько платежей



Напомним, плательщиками являются все владеющие недвижимостью в Беларуси, такой как жилые дома, квартиры, гаражи, садовые домики, дачи, коммерческая недвижимость, а также земельными участками и транспортными средствами, которые состоят на учете в ГАИ.

Представители налоговый органов Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7272de63-92cb-45d8-89e2-dda8cb98661d/conversions/bc09d27c-9aca-4172-9d87-f8bc3a3095a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7272de63-92cb-45d8-89e2-dda8cb98661d/conversions/bc09d27c-9aca-4172-9d87-f8bc3a3095a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7272de63-92cb-45d8-89e2-dda8cb98661d/conversions/bc09d27c-9aca-4172-9d87-f8bc3a3095a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7272de63-92cb-45d8-89e2-dda8cb98661d/conversions/bc09d27c-9aca-4172-9d87-f8bc3a3095a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Налог на недвижимость рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра, установленной в Налоговом кодексе, площади квартиры и соответствующей налоговой ставки. Для физических лиц ставка составляет 0,1 %. Например, за 2024 год налог на квартиру площадью 50 квадратных метров в Минске будет чуть меньше 50 белорусских рублей. В областных центрах - Бресте, Витебске и других - налог на аналогичную квартиру составит около 40 рублей. Соответственно, чем меньше населенный пункт, тем ниже сумма налога".

Денис Терешков, замначальника управления Главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "У нас, как и в 2024 году, от уплаты налога на недвижимость в отношении одной квартиры освобождаются пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены многодетной семьи, военнослужащие срочной, альтернативной службы. Если у данных категорий граждан есть несколько квартир, принадлежащих на праве собственности, то налог на недвижимость нужно будет уплатить за вторую и последующую. Одна квартира, наиболее дорогостоящая, будет освобождаться от уплаты налога".