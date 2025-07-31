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Имущественные налоги в Беларуси в 2025 году: когда платить, а кому не придут извещения
Белорусам в 2025 году нужно уплатить имущественные налоги не позднее 17 ноября. С учетом прироста объектов недвижимости и покупки транспортных средств ожидается, что количество таких плательщиков превысит 3 млн 600 тыс. человек.
Сейчас налоговые органы заканчивают исчисление имущественных налогов. В начале августа извещения будут переданы для направления по почте и выгружены в личные кабинеты плательщиков. Все извещения будут разосланы плательщикам в срок не позднее 1 октября.
Сумму налогов можно разделить на несколько платежей
Напомним, плательщиками являются все владеющие недвижимостью в Беларуси, такой как жилые дома, квартиры, гаражи, садовые домики, дачи, коммерческая недвижимость, а также земельными участками и транспортными средствами, которые состоят на учете в ГАИ.
Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Налог на недвижимость рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра, установленной в Налоговом кодексе, площади квартиры и соответствующей налоговой ставки. Для физических лиц ставка составляет 0,1 %. Например, за 2024 год налог на квартиру площадью 50 квадратных метров в Минске будет чуть меньше 50 белорусских рублей. В областных центрах - Бресте, Витебске и других - налог на аналогичную квартиру составит около 40 рублей. Соответственно, чем меньше населенный пункт, тем ниже сумма налога".
Денис Терешков, замначальника управления Главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "У нас, как и в 2024 году, от уплаты налога на недвижимость в отношении одной квартиры освобождаются пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены многодетной семьи, военнослужащие срочной, альтернативной службы. Если у данных категорий граждан есть несколько квартир, принадлежащих на праве собственности, то налог на недвижимость нужно будет уплатить за вторую и последующую. Одна квартира, наиболее дорогостоящая, будет освобождаться от уплаты налога".
Налог на легковой автомобиль массой от 1 750 килограммов до 2 тонн составит 110 белорусских рублей. Не придется платить за авто, если оно выпущено до 1992 года. Кроме того, не облагаются транспортным налогом легковые электромобили. Эта льгота Налоговым кодексом предусмотрена до конца этого года.