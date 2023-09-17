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Имя Героя Беларуси присвоено Кордонской средней школе
Кордонская средняя школа Шумилинского района теперь будет носить имя Героя Беларуси и соцтруда Александра Дубко. Здесь торжественно открыли мемориальную доску известному земляку. Жизнь уроженца Шумилинского района тесно связана с Гродненской областью. Руководил одним из передовых хозяйств, депутатским корпусом региона, а позже возглавлял область. В его честь в школе открыт музейный уголок.
Эта дата войдет в историю нашей школы. Школа будет с гордостью нести имя Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. Мы будем продолжать совершенствовать наш уголок, будем дальше вести поиск его трудовой деятельности.
В честь Дня народного единства школьники собрались на диалоговой площадке. Главными темами стали сохранение мира, историческая справедливость и память о подвиге наших героев.
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