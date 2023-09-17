ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Имя Героя Беларуси присвоено Кордонской средней школе

Кордонская средняя школа Шумилинского района теперь будет носить имя Героя Беларуси и соцтруда Александра Дубко. Здесь торжественно открыли мемориальную доску известному земляку. Жизнь уроженца Шумилинского района тесно связана с Гродненской областью. Руководил одним из передовых хозяйств, депутатским корпусом региона, а позже возглавлял область. В его честь в школе открыт музейный уголок.

Эта дата войдет в историю нашей школы. Школа будет с гордостью нести имя Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. Мы будем продолжать совершенствовать наш уголок, будем дальше вести поиск его трудовой деятельности.
Татьяна Голуб, директор Кордонской средней школы имени Героя Беларуси А. И. Дубко

В честь Дня народного единства школьники собрались на диалоговой площадке. Главными темами стали сохранение мира, историческая справедливость и память о подвиге наших героев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все