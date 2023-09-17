Имя Героя Беларуси присвоено Кордонской средней школе

Эта дата войдет в историю нашей школы. Школа будет с гордостью нести имя Героя Беларуси Александра Иосифовича Дубко. Мы будем продолжать совершенствовать наш уголок, будем дальше вести поиск его трудовой деятельности.

Татьяна Голуб, директор Кордонской средней школы имени Героя Беларуси А. И. Дубко