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Имя героя Советского Союза Жумаша Асаналиева присвоили столичной школе № 11

В торжественной церемонии приняли участие представители посольства Кыргызстана в Беларуси, ученики школы, ее педагогический состав и администрация Октябрьского района. Учреждению образования передали табличку - ее закрепили в фойе здания. Школой проделана большая работа по подготовке: был запущен тематический проект, во время которого все классы изучали биографию героя, посещали связанные с ним и другие памятные места.

Жумаш Асаналиев родился в 1923 году в Киргизии. Отличился при освобождении Витебской области. Подпустив на близкое расстояние гитлеровцев, расстрелял их в упор: уничтожил около 20 немецких солдат и офицеров. Когда закончились патроны, последней гранатой Асаналиев подорвал себя и окруживших его фашистов.

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