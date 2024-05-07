Имя героя Советского Союза Жумаша Асаналиева присвоили столичной школе № 11

В торжественной церемонии приняли участие представители посольства Кыргызстана в Беларуси, ученики школы, ее педагогический состав и администрация Октябрьского района. Учреждению образования передали табличку - ее закрепили в фойе здания. Школой проделана большая работа по подготовке: был запущен тематический проект, во время которого все классы изучали биографию героя, посещали связанные с ним и другие памятные места.